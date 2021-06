Seelze/Letter

Um Seelze fit für die Zukunft zu machen, investiert die Stadt bis 2026 rund 200 Millionen Euro. Das meiste Geld fließt dabei in Schulen und Kitas sowie in Umbauten und die Planung des vierten Bauabschnitts in Seelze-Süd. Der Grund: Die Stadt ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. „In den vergangenen Jahren sind 5000 Neubürger dazugekommen. Die Zahl der Einwohner in Seelze ist von 31.000 auf 36.000 gestiegen“, sagt Stadtbaurat Dirk Perschel bei einer Rundfahrt zu den vier größten Bauvorhaben in der Stadt.

1. Station: Vierter Bauabschnitt Seelze-Süd

Da es sich bei den Zugezogenen vor allem um junge Familien handelt, müsse die entsprechende Infrastruktur vorhanden sein, so Perschel. Mit der Realisierung des vierten Bauabschnitts Seelze-Süd soll ab 2023 begonnen werden. Auf der insgesamt 210.000 großen Fläche entstehen 700 bis 800 Wohneinheiten. An der Bundesstraße 441 sind Mehrfamilienhäuser vorgesehen, die auch als Lärmschutz dienen. Dahinter sollen kleinere Einheiten wie Reihen- und Doppelhäuser entstehen.

Ein See und ein Quartiersplatz dienen im Neubaugebiet Seelze-Süd als Treffpunkt. Quelle: Visualisierung Stadt Seelze

Die Region Hannover gibt vor, dass bis 2026 in Seelze 600 Wohnungen geschaffen werden, 150 davon werden als sozialer Wohnraum gefördert. „Die Nachfrage ist enorm. Wir haben bereits 2000 Anfragen bekommen“, sagt Stadtbaurat Perschel.

Ein Quartiersplatz mit Supermarkt, Gastronomie und Einzelhandel sowie ein See sollen das neue Quartier Seelze-Süd aufwerten. Auch der Klimaschutz spielt eine Rolle. „Breitere Grünflächen zwischen den Häuserzeilen sorgen dafür, dass das Regenwasser gehalten wird und das Viertel sich nicht übermäßig aufheizt“, betont der Stadtbaurat.

2. Station: Kita An den Grachten

„Das ist unser Schätzchen“, sagt Perschel zum Neubau der Kita An den Grachten, ebenfalls in Seelze-Süd, in den die Stadt rund 7 Millionen investiert. Eine erhebliche Auffüllung des Geländes war erforderlich, bis das Fundament gesetzt werden konnte.

Nach zwei Jahren Bauzeit soll die Kita im Dezember in Betrieb gehen. Dort finden drei Kita- und zwei Krippengruppen Platz. Für jeden Bereich gibt es einen Mehrzweckraum. Die Räume verfügen über lichtdurchlässige Dächer, Fotovoltaik und große Scheiben. Die Stadt betreibt die Kita in Eigenregie.

3. Station: Neue Gebäude für das GBG

Ein weiteres Großprojekt ist der Bau neuer Gebäudetrakte am Georg-Büchner-Gymnasium (GBG) in Letter für rund 40 Millionen Euro bis zum Jahr 2025. Derzeit besuchen rund 1250 Schüler das einzige Gymnasium in Seelze. Aber: „Wegen der Umstellung des Abiturs von G8 auf G9 müssen wir für 1600 Schüler planen“, macht Perschel deutlich. Für den Übergang hat die Stadt Modulbauten angeschafft. Sie bieten Platz für zwölf Klassenräume. Deren Bau hat etwa 2,5 Millionen gekostet.

Die Modulbauten am GBG in Letter mit zwölf Klassenräumen können laut Dirk Perschel nach den Sommerferien bezogen werden. Quelle: Anke Lütjens

Für den Bau eines der Trakte für das Gymnasium muss die bisherige Krippe Hirtenweg weichen. Der Bau stammt aus den Siebzigerjahren und ist laut Perschel „weder räumlich praktikabel noch energetisch zu verantworten“. Auch die Schulschwimmhalle Qualle lässt die Stadt derzeit sanieren. Dafür veranschlagt sie Kosten von rund 4,6 Millionen Euro. Das Land Niedersachsen fördert das Projekt mit einer Million Euro aus dem Sportförderprogramm. Schwimmhalle und Technik lässt die Stadt komplett sanieren. Die Schwimmhalle soll im Sommer 2022 fertig sein.

4. Station: Ausbau des Gewerbegebiets Immengarten

Bauarbeiten sind auch im Gewerbegebiet Immengarten in Seelze im Gange. Eine Baufirma setzt Bordeinfassungen und legt Straßen und Gehwege neu an. 50 Bäume und Sträucher sollen für mehr Grün sorgen. Der Ausbau soll im September abgeschlossen sein.

Der Ausbau des Gewerbegebiets Immengarten soll im September abgeschlossen sein. Quelle: Anke Lütjens

Auf einer Fläche von etwa 85.000 Quadratmetern haben sich seit 2007 mehr als 65 Betriebe aus den Bereichen Gewerbe, Handwerk und Dienstleistungen angesiedelt. 350 Menschen arbeiten dort. Das letzte vorhandene Grundstück ist 2020 verkauft worden.

Von Anke Lütjens