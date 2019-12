Besucher des Seelzer Heimatmuseums freuen sich über Weihnachtsmusik

Seelze

Ob „Walking in the Winter Wonderland“, „Jingle Bells“ oder ganz klassisch „Süßer die Glocken nie klingen“ – eine Stunde lang hat Seelzes Kirchenmusiker Christoph Slaby den Besuchern im Heimatmuseum ihren Rundgang durch die aktuelle Puppenausstellung musikalisch versüßt. Damit die Zuhörer sich dem Musikspiel entspannt hingeben konnten, hatten die ehrenamtlichen Museumshelfer Stuhlreihen im ersten Obergeschoss aufgebaut. Slaby seinerseits sorgte mit einer Nikolausmütze für ein weihnachtliches Outfit. Während die Gäste im Obergeschoss die liebevoll arrangierten Puppenstuben bewunderten und dabei Weihnachtsliedern lauschten, nutzten im Erdgeschoss viele Besucher die Gelegenheit für einen Plausch bei Kaffee und Kuchen im Café des Heimatmuseums.

Besucherzahlen enorm gestiegen

Mehr als 50 Interessierte sahen sich am dritten Advent die Ausstellung an, die am 10. November eröffnet wurde und noch bis zum 23. Februar zu sehen ist. Geöffnet ist das Museum am Alten Krug immer sonntags von 14.30 bis 17.30 Uhr. Für Knut Werner vom Museumsverein ein absolut zufriedenstellendes Ergebnis. „Im Vergleich zu unserem alten Standort in Letter sind unsere Besucherzahlen enorm gestiegen. Dort hatten wir an manchen Nachmittagen nur zwei oder drei“, sagte Werner. Ein weiterer Auftritt von Christoph Slaby in der Vorweihnachtszeit sei aber nicht geplant. Anfang des neuen Jahres will das Heimatmuseum erneut zu einem Erzählcafé einladen. Das Thema dazu steht noch aus.

Von Sandra Remmer