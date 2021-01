Garbsen

Die Stadtbibliothek ruft gemeinsam mit der Jugendpflege der Stadt Garbsen zu einem Schreibwettbewerb für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren auf. Ausgangspunkt sind neun Würfel mit Motiven. Sie zeigen unter anderem eine Schatzkarte, einen Affe und eine Leiter. Ein Foto der Würfel ist auf der Internetseite der Jugendpflege unter www.gogarbsen.de und bei Instagram gogarbsen.de abrufbar.

„Am besten ist es, die Geschichte mit dem Motiv zu beginnen, das einem zuerst ins Auge springt“, sagt Bibliotheksleiterin Sabine Eilers. Die Geschichte sollte nicht mehr als drei Seiten Text umfassen.

Einsendeschluss: 28. Februar

Einsendungen für den Schreibwettbewerb ist Sonntag, 28. Februar. Die Texte gehen per E-Mail an hdj.berenbostel@web.de oder per Brief an Haus der Jugend, Schreibwettbewerb, Dorfstraße 28, 30827 Garbsen. Alle Teilnehmer werden gebeten, eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse anzugeben, unter der sie erreichbar sind.

Eine Jury, bestehend aus den Teams vom Haus der Jugend und der Stadtbibliothek, wird die Geschichten lesen und beurteilen. Die aus Sicht der Jury jeweils gelungenste Geschichte in der Altersgruppe von zehn bis 13 und von 14 bis 16 Jahren wird jeweils mit einem Büchergutschein ausgezeichnet. Die Idee zum Schreibwettbewerb war inspiriert von einer ähnlichen Aktion der Seelzer Jugendpflege und der dortigen Stadtbibliothek.

Von Linda Tonn