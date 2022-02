Bibliotheken in Seelze und Letter öffnen wieder

Seelze

Die Stadtbibliothek Seelze und die Schulbibliothek im Georg-Büchner-Gymnasium (GBG) öffnen nach wochenlanger Schließung am Montag, 21, Februar, wieder ihre Türen. Alle Nutzerinnen und Nutzer können die Räume der Stadtbibliothek an der Goethestraße 1 in Seelze und am Hirtenweg in Letter wieder zu den gewohnten Zeiten betreten.

Maskenpflicht und Abstand halten

„Nach einer längeren Phase des Click & Collect, einem Angebot, das viele Leserinnen und Leser nutzten, freuen wir uns wieder auf Leben in unseren Räumen“, sagt Bibliotheksleiterin Sabine Langbehn. Dabei sind beim Betreten der Stadtbibliothek und der Schulbibliothek die gleichen Vorgaben wie im Einzelhandel zu beachten. Nach der Coronaverordnung des Landes Niedersachsen gilt derzeit für den Zugang zu öffentlichen Bibliotheken die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske sowie ein Abstandsgebot von 1,5 Metern.

Stöbern in den Medien

Unter diesen Voraussetzungen können die Besucherinnen und Besucher der Stadtbibliothek Seelze ab Montag wieder montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr in dem Bestand aus Büchern, Hörspielen, Gesellschaftsspielen und weiteren Medien stöbern. Die Schulbibliothek in Letter ist montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr sowie montags zusätzlich von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Sandra Remmer