Seelze

Im Mai dieses Jahres ist Luca Worbs als neuer Betreiber mit seinem Biergarten Hochsaison an den Start gegangen. Am Sonntag hat er mit seinem Team zum letzten Mal für diese Saison Gäste unter freiem Himmel begrüßt und schließt den Biergarten nun – jedoch nur kurz. Bereits im Dezember will er an dieser Stelle mit einem ganz neuen Konzept weitermachen und in der Adventszeit einen Winterbiergarten mit weihnachtlichen Leckereien eröffnen. Bis Ende Januar soll es dieses neue Angebot im Bürgerpark mindestens geben.

Am 4. Dezember beginnt die Wintersaison

„Los geht es am Sonnabend, 4. Dezember“, sagt Luca Worbs. Geöffnet soll dann immer Sonnabend und Sonntag sein, die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest. Angedacht ist außerdem, auch externe Anbieter mit ins Boot zu nehmen. Gespräche dazu stehen jetzt an. „Glühwein, Feuerzangenbowle, Apfelpunsch“, nennt Worbs einige Ideen bezüglich des kulinarischen Getränkeangebots, das es dann geben soll. Heizstrahler und Decken sollen zudem dafür sorgen, dass niemand frieren muss.

Im Mai hat Luca Worbs den Biergarten Hochsaison übernommen. Nun plant der Gastronom sein Angebot für die Weihnachtszeit. Quelle: Sandra Remmer

Wann dann die kommende Sommersaison eröffnet werden kann, wird auch von den Temperaturen abhängig sein. „Ich bin aber guter Dinge, dass wir schon im April öffnen können“, gibt der junge Gastronom sich optimistisch. Die Pause zwischen Winter- und Sommersaison will er unter anderem für weitere Instandhaltungsarbeiten und Renovierungen nutzen.

Zwischen 70 und 80 Stunden verbringt der 20-Jährige jede Woche im Biergarten und auch hinter den Kulissen. Bereut hat er die Übernahme im Frühjahr dieses Jahres jedoch nie. „Ich würde es genauso wieder machen“, sagt Worbs. Ob die überdachten Sitzgelegenheiten, den aufgeschütteten Strandbereich in der Mitte oder die gemütliche Lounge mit Liegemöglichkeit – es ist eine Menge verändert worden, seitdem Worbs dort die Regie übernommen hat.

Glühwein, Feuerzangenbowle, Apfelpunsch will Gastronom Luca Worbs im Winter anbieten. Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Biergarten ist als Bühne genutzt worden

Und die Seelzerinnen und Seelzer danken es. „Im Laufe des Jahres konnten wir viele Stammkunden gewinnen“, erzählt Worbs. Auch die Zusammenarbeit mit Carsten Fricke vom Seelzer Stadtmarketing habe sich gut entwickelt und den Biergarten zu einer beliebten Veranstaltungsbühne werden lassen. Sowohl die Zeitreisenden und ihr Reitergeneral Michael von Obentraut, der Shanty Chor aus Lohnde, Schauspieler Rainer Künecke als mordender Hamann, die NDR-Moderatorin Kerstin Werner und der Regionsentdeckertag haben für zahlreiche Besucher im Biergarten gesorgt.

Auch für das kommende Jahr plant Luca Worbs regelmäßige Veranstaltungen auf der Bühne im Biergarten und hofft sogar, ein richtiges Programm auf die Beine zu stellen. Vorstellen kann er sich dabei auch House- oder Technomusikabende, um auch ein jüngeres Publikum anzusprechen. Auf jeden Fall dabei sein sollen auch wieder regelmäßige Comedy-Abende und Public Viewing bei entsprechenden Sportveranstaltungen.

Von Sandra Remmer