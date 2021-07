Seelze

Die Region Hannover besteht 20 Jahre – und tourt aus diesem Anlass mit einem Talkformat auf einem blauen Sofa durch alle Regionskommunen. Beim Stopp im Rathaus Seelze am Dienstag, 6. Juli, um 18 Uhr nimmt Stadtbaurat Dirk Perschel auf dem Sofa Platz. Mit Regionsverkehrsdezernent Ulf-Birger Franz diskutiert er über die Verkehrsentwicklung in Seelze.

Kreisstraßen sind sanierungsbedürftig

„Das Thema Verkehr nimmt eine Schlüsselposition bei unserer weiteren Stadtentwicklung ein und lässt sich nur gemeinsam mit der Region Hannover zukunftsgerecht gestalten“, betont Perschel. So sei die Region Hannover unter anderem für die zahlreichen Kreisstraßen im Seelzer Stadtgebiet zuständig – von denen nach den Plänen der Region etliche in den nächsten Jahren saniert und für den Radverkehr ertüchtigt werden sollen.

Nachhaltige Mobilität ist ein Thema

Doch auch der öffentliche Personennahverkehr und damit die Entscheidungen über die Taktungen von Bussen und S-Bahnen fallen in das Aufgabengebiet der Region Hannover. Darüber hinaus stünden komfortable Verbindungen in die Landeshauptstadt mit nachhaltiger Mobilität im Vordergrund, ergänzt der Stadtbaurat.

Deshalb habe sich die Stadtverwaltung mit der Region Hannover auf dieses Themenfeld für das besondere Talk-Format verständigt, das Christina Kreutz, Leiterin des Teams Kommunikation der Region, moderiert. Im Vorfeld können alle Bürgerinnen und Bürger per E-Mail an blaues.sofa@region-hannover.de ihre Fragen zur Verkehrsentwicklung in die Diskussion einbringen.

Alle Interessentinnen und Interessenten können dann zudem ganz unkompliziert per Livestream im Internet auf der Seite youtube.com/regionhannover dabei sein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer keine Zeit hat, die Liveübertragung zu sehen, findet den Talk auch später noch unter der genannten Internetadresse.

