Dedensen

Der Knall war bis in die Kernstadt von Seelze zu hören gewesen: Bei einem Blitzeinschlag ist am Donnerstag, 29. April, gegen 13.30 Uhr eine Bewohnerin eines Fachwerkhauses an der Straße Altes Dorf/Ecke Bruchstraße leicht verletzt worden. Eine weitere Frau, die sich in dem Haus aufhielt, erlitt einen Schock.

Blitz trifft Stromanschluss

Der Blitz sei in den Stromanschluss eingeschlagen und habe eine Lampe praktisch aus der Wand gesprengt, sagte Dedensens Ortsbrandmeister Rene Corterier, der die Einsatzleitung hatte. Wie genau die Frau verletzt wurde, ist unklar. Weil zunächst nicht sicher war, wie sich die Situation entwickeln würde, waren neben der Ortsfeuerwehr Dedensen auch die Ortsfeuerwehren Gümmer, Lohnde und Seelze sowie das Fahrzeug der Einsatzleitung alarmiert mit insgesamt 70 Personen vor Ort.

Feuerwehrleute untersuchen Gebäude

Durch den Blitzeinschlag sei es zu einer leichten Rauchentwicklung gekommen, berichtet Corterier. Glücklicherweise sei aber kein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr untersuchte das Gebäude mit einem Trupp unter Atemschutz und der Wärmebildkamera auf mögliche Brand- und Glutnester. Die Wucht des Einschlags zerstörte die Gebäudehauptsicherung und drückte den Strom zurück ins Netz. Um das Gebäude spannungsfrei zu bekommen, entfernte die Feuerwehr die Sicherung und informierte den Stromanbieter.

Rund 70 Einsatzkräfte waren vor Ort. Quelle: Michael Scheller

Verletzter wird in Krankenhaus gebracht

Ein Rettungsdienst hatte sich um die verletzte Bewohnerin gekümmert, der in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auch die unter Schock stehende Frau wurde sicherheitshalber zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Von Michael Scheller