Briefe und Webcam: Seelzes Kirchengemeinden lassen sich zu Ostern etwas einfallen

Während sich in den vergangenen Jahren die Kirchen zu den Ostergottesdiensten füllten, bleiben sie in diesem Jahr für die Besucher verschlossen. Aufgrund der Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie dürfen sie nicht durchgeführt werden. Pastoren und Kirchenvorstände haben Alternativen gesucht und wollen damit ihre Gemeindemitglieder auch zu den Osterfeiertagen erreichen.

Zum barmherzigen Samariter bietet Ostern online an

In Lohnde werden am Karfreitag um 15 Uhr und am Ostersonntag um 10 Uhr die Glocken läuten. Unter dem Motto OsternOnline werden Pastorin Sigrid Goldenstein und Organist Wilfried Müller einen Gottesdienst auf der Homepage www.kirche-lohnde.wir-e.de anbieten. Zu sehen ist dann der Kircheninnenraum mit brennenden Kerzen und Blumenschmuck auf dem Altar.

„Zwei Kirchenlieder werden vom Organisten gespielt, die zu Hause mitgesungen werden können“, erklärt die Pastorin. Auch eine Andacht baut sie in die feierliche Osterausgabe des Gottesdienstes ein, der durch die Firma Lichtklang aus Seelze aufgenommen wird. Da die Lohnder derzeit auf ihren Gemeindebrief verzichten müssen, überrascht die Pastorin alle Haushalte mit einen Osterbrief.

Fotogottesdienst in der Dedenser Hase-Kirche

Die Kirche in Dedensen füllt sich am Ostersonntag trotz Corona mit Gemeindemitgliedern, allerdings sind sie nicht persönlich anwesend, sondern nur auf einem Porträtfoto in den Kirchenbänken vertreten. „Sie werden in einen Videofilm im Rahmen einer Andacht eingebaut“, erklärt Klaus Salein, Vorsitzender des Kirchenvorstandes. Mit viel Musik, Gesang und einem Ostergruß wollen die Organisatoren auf diese Weise die Gemeindemitglieder zusammenbringen.

„Den Gottesdienst stellen wir online und so können wir Ostersonntag um 10 Uhr alle zusammen feiern“, verspricht Salein. In der Woche vor Ostern verteilt der Kirchenvorstand einen Flyer an alle Haushalte. „Sie beinhalten Tipps und Informationen sowie einen Ostergruß“, verrät Salein. Bis zum 10. April können Gemeindemitglieder ihr Foto noch in den Briefkasten des Pfarrhauses werfen oder per Mail an sklo0084@gmail.com senden.

„Worte auf dem Weg“ von der Martinskirche

Auch zu Ostern wird Pastor Otwin Brand seine Kurzandachten, Lieder, Gebete und Segen in Form von Flyern an fünf Orten in Seelze verteilen. „Das mache ich alle zwei Tage, aber natürlich auch an Sonn- und Feiertagen“, erzählt der Pastor. Die Gemeindemitglieder können sich den kirchlichen Gruß auch am Ostersonntag am Friedhof, am Gemeindehaus, an der Kirche, im Kirchhof und am Markt in Seelze-Süd abholen.

„Trotz C“ heißt es in St. Michael in Letter

Noch bis zum Ostersonntag, 12. April, stellt die Kirchengemeinde St. Michael täglich eine Kurzandacht auf Youtube. „Die Filme dauern jeweils fünf bis zehn Minuten“, sagt Pastor Andreas Hausfeld. Auf der Homepage der Kirchengemeinde weisen Fotos auf die Termine und deren Inhalt hin.

Die Themen seien ganz unterschiedlich, erklärt der Pastor. Karfreitag, Sport oder auch ein Gebäude werden unter anderem thematisiert. Ostersonntag können sich die Onlinebesucher auf einen ganz besonderen Drehort mit viel Musik freuen, verspricht er. Auch sei das Mahnmal an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Neben der Gelegenheit zu einem Gebet erwarte die Besucher dort auch eine ausgelegte Andacht.

Barbara-Kirche lädt zum Singen ein

Gebete und Gedanken, aber auch ein Orgelspiel von Christoph Slaby, können die Besucher der Homepage der Barbara-Kirchengemeinde genießen, denn dort sind Links zu den Youtube-Veröffentlichungen zu finden. „Es ist ein Versuch, mit der Gemeinde in Kontakt zu treten. Deshalb haben wir die verschiedenen Aktionen initiiert“, erklärt Angela Nienburg, Vorsitzende des Kirchenvorstandes.

In Harenberg und Döteberg erhalten alle Haushalte bis zum Donnerstag einen Flyer. Unter dem Titel Ostern 2020 werden Gedanken zu den Corona-Zeiten von Superintendent Karl-Ludwig Schmidt zitiert, der Kirchenvorstand findet Worte zu Ostern und lädt ein zum gemeinsamen Singen von Balkonen, in Gärten oder im Wald am Ostersonntag, um 10.15 Uhr. Text und Noten des christlichen Liedes sind im Flyer enthalten.

Diakon mit Mikrofon in Senioreneinrichtungen

Seelzes Diakon für Seniorenseelsorge, Steffen Eismann, konnte sich der Lautsprecheranlage der Kirchengemeinde St. Martink ausleihen, um in den örtlichen Seniorenheimen Gottesdienste in der Osterzeit abhalten zu können. Den Soundcheck hat er bereits erfolgreich absolviert. So kann er sich im jeweiligen Außengelände aufhalten und ist trotzdem gut zu hören, sodass Betreuer und Bewohner seinen Worten lauschen können – mit dem erforderlichen Abstand. Geplant sind Andachten am Gründonnerstag, 9. April. Sie starten um 10 Uhr im AWO Seniorenzentrum Alter Krug in Seelze und um 16 Uhr im Pflegekonzept Hillmer Röselhof in Almhorst.

