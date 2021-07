Seelze

Menschen helfen, Umwelt schützen und Ressourcen schonen – dieses Motto hat sich der Seelzer Brotkorb zum Leitsatz gemacht. Mit der Anschaffung eines Pedelecs als Lastenfahrzeug im Mai diesen Jahres sind sie ihrem Streben nach Nachhaltigkeit einen Schritt näher gekommen. Seit dem Wochenende verstärkt nun auch noch ein voll elektrischer Opel Vivaro die Fahrzeugflotte der Ehrenamtlichen.

Opel kostet 70.000 Euro

300 Kilometer Reichweite soll der Vivaro nach Angaben des Herstellers haben. „Wir haben es ausprobiert – und es stimmt“, sagt Oliver Wehse vom Brotkorb. Die lange Reichweite mit einer Batterieladung wird auch deshalb ermöglicht, weil der Van eine Kühlung hat, die autark zur Batterie arbeitet. So ist für mindestens acht Stunden ein gekühlter Transport der Lebensmittel sicher, ohne Einfluss auf die noch zu fahrenden Kilometer zu nehmen. Etwa 70.000 Euro kostet der Opel in dieser Ausstattung. Ermöglicht wurde der Erwerb durch Spenden, allen voran durch die Hauptsponsoren Postcode Lotterie, Sparkasse, BBBank und die Klosterkammer.

700 Kunden sind registriert

Etwa 700 registrierte Kunden nehmen das Angebot des Seelzer Brotkorbs derzeit an. „Wir halten für rund 200 Kunden pro Woche Lebensmittel vor“, sagt Kassenwartin Gabriele Karp. Der Boom der Kunden, den der Brotkorb nach dem ersten Lockdown erlebt habe, sei wieder abgeebbt. „Langsam steigt es wieder an“, sagt die zweite Vorsitzende Christiane Heller. Viele der Kunden hätten allerdings den angebotenen und geforderten Corona-Schnelltest abgelehnt, den die Mitarbeiter des Brotkorbs eine Zeit lang verlangt haben. Die Spendenbereitschaft der Lebensmittelmärkte sei nach wie vor sehr gut. Ein Rückgang sei allerdings bei den allgemeinen Spenden spürbar.

Nachwuchs ist gerne gesehen

Ein weiteres Thema, mit dem der Seelzer Brotkorb sich ständig beschäftigt, ist der Nachwuchs. „Wir werden alle älter“, sagen Heller und Karp. Und so seien sie auf der Suche nach Jüngeren, die langsam in die Rolle hinein wachsen. Dabei seien sowohl Helfer als Fahrer als auch solche bei der Vorbereitung und der Ausgabe von Lebensmitteln gesucht. „Es reicht auch schon, wenn jemand nur einmal im Monat zur Unterstützung kommt“, sagen Heller und Karp. Auch Schüler seien wilkommen. So werde zum Beispiel für Abholfahrten mit dem Lastenfahrrad auch kein Führerschein benötigt. Solche Fahrten innerhalb des Stadtgebiets könnten somit durchaus von jugendlichen Helfern übernommen werden. Um die Abläufe kennen zu lernen sei jedoch anfangs eine Tätigkeit von etwa drei bis vier Stunden die Woche zu empfehlen. Wer sich für eine ehrenamtliche Mitarbeit beim Brotkorb interessiert, findet unter seelzer-brotkorb-ev.com alle Ansprechpartner.

Von Sandra Remmer