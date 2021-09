Seelze

Unter dem Motto Seelze „erFAHRen“ lädt Bürgermeister Detlef Schallhorn (parteilos) zu zwei Bustouren durch alle Stadtteile ein. Die erste Tour durch die östlichen Stadtteile mit zahlreichen Haltepunkten startet am Sonnabend, 9. Oktober, um 9.30 Uhr am Rathausplatz. Die westlichen Stadtteile möchte er mit möglichst vielen Mitfahrerinnen und Mitfahrern am Sonnabend, 16. Oktober, erkunden.

Bürgermeister auf Abschiedstour

„Ursprünglich hatten wir die Bus-Touren schon für Mai und Juni 2020 geplant, doch aufgrund der damaligen Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie war dies nicht zulässig und erschien auch in den folgenden Monaten nicht sinnvoll“, erläutert der Bürgermeister. „Nun freue ich mich, dass wir Seelze ,erFAHRen‘ endlich anbieten können und dabei sicherlich vielfältige Einblicke in die Stadtteile erhalten“, sagt Detlef Schallhorn.

Für ihn sind die Rundfahrten zugleich auch erste Abschiedstouren, da der Bürgermeister bei den Kommunalwahlen nicht für eine weitere Wahlperiode kandidiert hat und am Sonntag, 31. Oktober, aus dem Amt ausscheidet.

Lesen Sie auch Seelze: CDU setzt Detlef Schallhorn auf die Liste für die Kommunalwahl

Fahrt dauert rund sechs Stunden

Am Sonnabend, 9. Oktober, fährt der Bus vom Rathausplatz aus mehrere Stationen in Seelze, Seelze-Süd und Döteberg, Harenberg, Velber, Letterholz und Letter an und kehrt anschließend gegen 16 Uhr wieder nach Seelze zurück.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Start der zweiten Tour am Sonnabend, 16. Oktober, ist ebenfalls um 9.30 Uhr auf dem Rathausplatz. Dann fährt der Bus von Seelze aus nach Lohnde, Gümmer und Dedensen sowie nach Lathwehren, Gut Dunau, Kirchwehren und Almhorst, um gegen 16 Uhr wieder den Ausgangsort anzusteuern.

Geimpft, getestet oder genesen

Wie Stadtsprecher Carsten Fricke mitteilt, gilt für die Teilnahme an jeder Bustour die 3-G-Regelung. Demnach sind alle Mitfahrerinnen und Mitfahrer aufgefordert, vor dem Betreten des Busses einen entsprechenden Nachweis vorzulegen. Die Teilnahme an der „SeelzerFAHRen“-Tour kostet 20 Euro pro Person. Im Preis enthalten ist ein kleiner Mittagssnack. Anmeldungen nehmen Astrid Lewien, Telefon (0 51 37) 82 81 01, und Bianca Zwoll, Telefon (0 51 37) 82 81 03, entgegen.

Von Sandra Remmer