Seelze

Die erste Mannschaft der Bürgerschützen Seelze von 1848 hat in der Bezirksliga Neustadt in der Disziplin „Luftgewehr stehend Auflage“ den dritten Platz belegt. Mannschaftsführerin Petra Fischer und ihre Teamkollegen Claudia Lindemann und Klaus Fischer schießen nunmehr im dritten Wettkampfjahr zusammen.

Seelzer starten gut in den Wettkampf

In dieser Saison sei es besonders spannend gewesen, berichtet Klaus Fischer. Bis zuletzt hätten vier der acht teilnehmenden Mannschaften auf das Siegertreppchen kommen können. Die Bürgerschützen hätten sich im Vergleich zu den Vorjahren verbessern können, in denen es vor allem ein Kampf gegen den Abstieg gewesen sei. Nun habe die Mannschaft gleich am ersten Wettkampftag zwei Siege verbuchen können. Nach dem zweiten Wettkampftag hätten die Seelzer nach einem Sieg und einer Niederlage wegen des besseren Satzverhältnisses überraschend auf dem ersten Platz gelegen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mannschaft rutscht im weiteren Verlauf ab

Die ersten vier Mannschaften hatten jeweils einen Sieg und eine Niederlage zu verbuchen. Auch am dritten Wettkampftag gab es wieder einen Sieg und eine Niederlage, sodass die Seelzer auf Platz zwei hinter der führenden Mannschaft aus Völkersen und vor Brigitta Steimbke lagen. Den letzten Wettkampf verlor die Mannschaft aus Seelze gegen den Spitzenreiter aus Völkersen. „Es fehlte uns letztendlich doch die Routine nach der langen Zeit, in der wir wegen Corona nicht trainieren konnten“, sagte Claudia Lindemann.

Immerhin landete die Mannschaft der Bürgerschützen hinter den Teams aus Völkersen und Brigitta Steimbke auf dem dritten Platz. „Das ist doch ein schöner Erfolg“, ergänzt Petra Fischer. Eines sei noch bemerkenswert. Von den acht Mannschaften hätten am Ende der Saison fünf Mannschaften ein positives Punkteverhältnis. Das zeige, wie hoch die Leistungsdichte in dieser Liga ist.

Training hat wieder begonnen

„Mit den neuen Corona-Regeln können wir ab sofort auch unser Training wieder aufnehmen“, sagt Horst-Dieter Weindl, Vorsitzender der Bürgerschützen. Trainiert wird immer am Dienstagabend Luftgewehr und Luftpistole. Bogensportgruppen trainieren Dienstag- und Donnerstagabend sowie am Sonnabendvormittag. Schnuppertraining wird jeweils am zweiten Freitag im Monat angeboten. Interessierte können sich beim zweiten Vorsitzenden Klaus Fischer unter Telefon (0 51 37) 41 37 melden.