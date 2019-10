Seelze

Das Stadtexperiment Am Kreuzweg, der für drei Wochen zu einer Fußgängerzone werden soll, wird durch einen Flohmarkt am Freitag, 18. Oktober, ab 15 Uhr bereichert. Bereits eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn bringt sich auch die Bürgerstiftung mit einem Bücherstand ein. Bis 18 Uhr können Lesebegeisterte dort stöbern und sich mit aktuellen Taschenbüchern eindecken.

Konzert mit Musiker Daniel Fernholz

Im Anschluss an den Flohmarkt lädt die Bürgerstiftung zu einem Benefizkonzert mit Daniel Fernholz ein. Ab 19 Uhr stellt der Musiker im Veranstaltungszentrum Alter Krug, Hannoversche Straße 15a, seine erste CD vor. Der Eintritt ist frei, jedoch wird um eine Spende von mindestens 10 Euro für einen Sitzplatz gebeten.

Mit Gitarre, Mundharmonika und Mandoline begeisterte Fernholz bereits bei zahlreichen Auftritten sein Publikum. Anfang des Jahres gab er bei einem seiner Konzerte in Seelze die Planung seiner ersten CD mit eigenen Liedern bekannt. Dass er sich die erforderlichen Kosten noch ansparen musste, veranlasste einen der Konzertbesucher zu einer Spende an die Bürgerstiftung. Diese war gekoppelt an zwei Bedingungen: Der Betrag solle zur Finanzierung der Fernholz-CD genutzt werden – und der Musiker solle ein Benefizkonzert zugunsten der Bürgerstiftung geben.

Musiker stellt erste eigene CD vor

Das im Frühjahr vorgesehene Konzert musste Fernholz aus gesundheitlichen Gründen absagen. Inzwischen hat der Musiker sich erholt und sieht mit Freude dem Konzert entgegen. Gern wird er seinen Seelzer Fans seine Musik präsentieren, die angelehnt ist an bekannte Interpreten wie Reinhard May, Hannes Wader oder Jonny Cash. Auch Volkslieder gehören zu Fernholz’ Repertoire. In seinen Liedern erzählt er Geschichten aus seinem Leben vom Krankenpfleger bis zum Musiker und von Menschen, die viel Mitgefühl für ihre Mitmenschen besitzen.

Der Erlös aus den Veranstaltungen hilft der Bürgerstiftung, ihre Projekte an Seelzer Schulen fortzusetzen, das Seelzer Weihnachtsessen zu finanzieren oder auch die Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Seelze weiterhin zu unterstützen.

Von Heike Baake