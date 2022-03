Seelze

Die Bürgerstiftung Seelze sammelt wieder Laptops. Die Geräte sind diesmal für ein Schulprojekt bestimmt sowie für ukrainische Flüchtlinge. „Wir wollen damit Kindern aus der Ukraine ermöglichen, schnell am Unterricht teilzunehmen“, sagt Evelyn Werner, Vorsitzende der Bürgerstiftung. Zuletzt hatte die Stiftung Laptops gesammelt, um Schülern während der Corona-Pandemie ein Mitmachen beim Distanz-Unterricht zu erleichtern. Seit dem Start der Sammelaktion im Juni 2020 hat die Bürgerstiftung gut 150 Laptops an Schüler für den Onlineunterricht verteilt.

Kamera ist erwünscht

„Wir haben nur noch fünf bis sechs Laptops im Bestand“, sagt Evelyn Werner. Diese seien zunächst zurückgehalten worden, für ein Projekt „Digitale Schule“, das nach den Sommerferien starten soll. Nun gebe es einen noch größeren Bedarf, weil viele Menschen aus der Ukraine nur wenig hätten mitnehmen können. „Das ist dann vielleicht ein Rucksack und ein Handy.“ Deshalb hoffe die Bürgerstiftung auf weitere Laptop-Spenden. Besondere Voraussetzungen müssten die Geräte nicht erfüllen, sie sollten aber eine Kamera integriert haben und grundsätzlich funktionstüchtig sein. Geräte, die älter als zehn Jahre sind, seien meist nicht mehr geeignet.

„Die Geräte können auch noch Daten auf der Festplatte haben, die allesamt von uns professionell gelöscht werden.“ Zudem würden die Geräte von ehrenamtlichen Fachleuten der Bürgerstiftung überholt, indem etwa Akkus ausgetauscht und Tasten wieder gängig gemacht werden, nennt die Vorsitzende Beispiele. Erst nach dieser Überprüfung werden die Laptops an die Schüler übergeben.

Geräte helfen beim Kontakt in die Heimat

Das digitale Schulprojekt werde aktuell noch entwickelt. Grobes Ziel sei, Schüler zu befähigen, auch in der nächsten Corona-Welle digitalen Kontakt und Verbindung mit der Schule zu halten. In dem Projekt könnten die Schüler auch mit Senioren zusammenarbeiten, die aus der Technik ebenfalls Vorteile ziehen könnten, nennt Werner eine weitere Überlegung. Mit dem Krieg in der Ukraine gebe es weiteren Bedarf an Laptops. Von den Geräten sollen nicht nur die ukrainischen Schulkinder profitieren, sondern auch ihre Angehörigen. Die Familien könnten mit den Laptops leichter die Verbindung in die Heimat und zu Angehörigen halten.

Spender können sich per E-Mail melden

Wer einen gebrauchten Laptop spenden möchte, erreicht die Bürgerstiftung Seelze per E-Mail an vorstand@buergerstiftung-seelze.de.