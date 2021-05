Seelze

Nachdem sowohl der Bücherflohmarkt im vergangenen Frühjahr als auch im Herbst aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen mussten, hat die Bürgerstiftung Seelze am Freitag nun einen Buchverkauf in kleinerer Version organisiert. Nicht wie gewohnt im Alten Krug, sondern mit nur sieben Tischen in der Rathauskantine haben Karin Schallhorn von der Bürgerstiftung und ihr Team von 15 bis 17 Uhr gespendete Bücher zum Verkauf angeboten.

Nach zwei Stunden konnten die Ehrenamtlichen durchaus eine positive Bilanz ziehen: 12 Käufer haben die Gelegenheit zum Kauf genutzt und die Kasse der Bürgerstiftung dabei mit 132 Euro aufgefüllt. Mit dem Erlös aus dem Buchverkauf will die Stiftung nun ihrerseits wieder verschiedene lokale Projekte unterstützen.

Drei weitere Termine

Wer am Sonnabend keine Gelegenheit hatte, zum Stöbern und Kaufen in die Rathauskantine zu kommen, hat am 28. Mai, am 4. Juni und am 18. Juni – jeweils von 15 bis 17 Uhr, erneut die Gelegenheit dazu.

Von Sandra Remmer