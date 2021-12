Die Testzentren in Seelze und Letter sind nach wie vor stark frequentiert. Bis zu 300 Bürger täglich zählt die Löns-Apotheke in Letter. Apotheker Thomas Meyer aus Seelze hat jetzt ein zweites Zentrum auf dem Edeka-Parkplatz an der Hannoverschen Straße eröffnet. Dort gab es schnell einen Test.

Während die Bürger am Testzentrum in Letter in der Warteschlange stehen (links), herrscht auf dem Edeka-Parkplatz in Seelze noch die Ruhe vor dem Sturm. Quelle: Sandra Remmer