Seelze

Mit offenen Augen durch die Stadt oder den Bürgerpark zu gehen, kann zur Zeit mit einem besonderen Erlebnis belohnt werden. Mit viel Glück lässt sich ein bemalter Stein finden, der mit seinem kreativen Motiv zum Schmunzeln anregt. Und genau das ist das Ziel: Die bunten, kreativen Steine sollen Menschen glücklich machen.

Auch der kleine Elias freute sich, als er vor sechs Wochen am Rand des Spielplatzes im Bürgerpark an einem Baum einen blauen Stein fand. Der Vierjährige zeigte den Fund seinen Eltern, die bis zu diesem Zeitpunkt vom Steine-Trend noch nichts gehört hatten. „Auf der Rückseite war ein Hinweis, dass man den Fund bei Facebook posten solle“, erklärt Matthias Dolz.

Eilias versteckt gern auf einem Baum im Bürgerpark seinen Stein . Quelle: Heike Baake

Seelzer Facebookgruppe hat bereits 37 Mitglieder

Mit Elias’ Fund kam bei Familie Dolz sozusagen der Stein ins Rollen. Bis auf den einjährigen Silas sind mittlerweile alle mit Begeisterung dabei. Matthias Dolz informierte sich mit Ehefrau Yeliz intensiv bei Facebook und gründete nach kurzer Zeit die Facebook-Gruppe „Leine-Steine Seelze“, die inzwischen 37 Mitglieder zählt. „Die Gruppe dient dem Austausch, gefundene Steine werden per Foto veröffentlicht und ein erneutes Verstecken bekannt gegeben“, erklärt Dolz.

Bunten Steine werden ausgewildert

Beim Bemalen sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt und verschiedene Motive und Sprüche werden eingesetzt. Wer einen Stein findet, sollte ihn nach Möglichkeit nicht behalten, sondern wieder verstecken. „Das bezeichnen die Steinesammler als auswildern“, sagt Dolz. Bei der kreativen Gestaltung sollten alle mit Rücksicht auf die Umwelt auf zusätzliche Materialien verzichten. Aufgeklebte Augen können abfallen, so sagt er, und auf Grünflächen liegen bleiben. Einen Hinweis auf diese Problematik habe er auch in der Facebook-Guppe gegeben, jedoch bliebe es jedem freigestellt, wie er seinen Stein gestalte. Dolz selbst achtet auch auf umweltfreundliche Farben und Lacke sowie auf ein leicht zu findendes Versteck. „Es ist mir wichtig, dass kein Stein irgendwo liegen bleibt und nicht gefunden wird“, sagt er.

Ziel ist es, andere glücklich zu machen

Die junge Familie ist viel zu Fuß unterwegs und bevorzugt bei Spaziergängen den Bürgerpark. Dort verstecken sie ihre Steine, aber auch in der Nähe von Elias’ Kindergarten hinterlassen sie ihre kreativen Arbeiten. „Es ist aber auch erlaubt, einen in Seelze gefunden Stein in einer anderen Stadt auszuwildern“, sagt Dolz. Das Ziel, andere Menschen glücklich zu machen, sei eben nicht ortsgebunden.

Elias liebt es, seine Steine zu verstecken. Quelle: Heike Baake

Dolz freut sich, dass er inzwischen auch nahe Verwandte für den Steine-Trend begeistern konnte. „Es ist manchmal bei uns eine Abendveranstaltung“, verrät er. Mit Ehefrau, Schwager und Schwägerin ist dann gemeinsames Motive suchen und Steine grundieren angesagt. Auch der Vierjährige kann dabei schon helfen, benötigt lediglich bei den Feinarbeiten etwas Unterstützung. Matthias und Yeliz hoffen, dass sich weitere Kreative für den neuen Trend begeistern und sich vielleicht auch der Facebookgruppe „ Leinesteine Seelze“ anschließen.

Von Heike Baake