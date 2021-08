Seelze

Von Montag, 30. August, Betriebsbeginn, bis Freitag, 10. September, Betriebsschluss, werden Bauarbeiten im Bereich der Haltestelle Am Markt erledigt. Die Linie 572 von Regiobus und das Ruftaxi können während dieser Zeit die Haltestelle Am Markt in Fahrtrichtung An den Grachten nicht anfahren. Für diese Fahrtrichtung entfällt die Haltestelle deshalb an diesen Tagen ersatzlos, teilt Regiobus mit. Fahrgäste werden darum gebeten, die Haltestelle An den Grachten zu nutzen.

Von Heike Baake