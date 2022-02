Seelze

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Seelze setzt sich für den Verbleib des Bürgerbüros in Seelzes Innenstadt aus. Für die Unterbringung sollen diverse bauliche Möglichkeiten geprüft werden. Ergänzend beantragt die CDU, dass der Einfluss der Digitalisierung ebenfalls unter die Lupe genommen werden soll. Für ungeeignet hält CDU-Fraktionschef Jens Willms ein leerstehendes Ladengeschäft im Zentrum, das von Seelzes Ortsbürgermeister Alfred Blume ins Gespräch gebracht worden war. „Es gibt dort nur eine Fensterfront.“ Damit scheide das Geschäft für eine Büronutzung aus.

Rathaus ist für Verwaltung zu klein geworden

Hintergrund der Diskussion um den neuen Standort des Bürgerbüros ist das vorhandene Rathaus in Seelze, in dem es mittlerweile zu wenig Platz bietet. Das Gebäude wurde Mitte der Neunzigerjahre gebaut. Damals gingen die Planer von 120 Mitarbeitern in der Stadtverwaltung aus. Inzwischen arbeiten jedoch mehr als 230 Beschäftigte im Rathaus. „Die Mitarbeitenden sind in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich zusammengerückt und haben sich mit beengten Verhältnissen zufrieden geben müssen“, sagt Willms. Eine von der Verwaltung vorgeschlagene Ausgliederung des Bürgerbüros in die ehemalige Volksbankfiliale in Letter fand keine Mehrheit.

Genaue Lösung ist noch unklar

Die CDU-Fraktion will das Bürgerbüro als zentralen Bestandteil des Rathauses in Seelze lassen. Willms betont in der Begründung des CDU-Antrages, dass die Stadt Seelze in der Vergangenheit gewachsen sei und sich auch künftig kräftig entwickeln werde. „Wo immer mehr Menschen leben, müssen zwangsläufig auch die behördlichen und privatwirtschaftlichen Angebote stetig fortentwickelt werden.“ Deshalb müsse insgesamt der Platzbedarf der Verwaltung ermittelt werden. Geprüft werden soll die Erweiterung des C-Traktes des Rathauses, etwa durch eine Aufstockung um eine weitere Etage. Möglicherweise sei aber auch die Überbauung des Außenparkplatzes auf dem Rathausgelände vorstellbar. Ein Planungs- und Ingenieurbüro soll mit der Prüfung beauftragt werden und die Ergebnisse dem Rat bis Ende Juni vorstellen.

Rathauskontor könnte Innenstadt beleben

Eine weitere Option sehen die Christdemokraten auch in einem Neubauprojekt in der Kernstadt. Unter der Bezeichnung Rathauskontor könnten neue Räume entstehen, die von der Stadt als Ankermieter genutzt werden. Die Verwaltung soll mit den Grundeigentümern und weiteren Partnern in einer Machbarkeitsstudie entwickeln, ob die Stadt in einem derartigen Projekt bürgernah Dienstleistungen anbieten kann.

Arbeitsgruppe soll entstehen

Inzwischen hat die CDU ihren Antrag, über den die politischen Gremien noch beraten müssen, um zwei Punkte ergänzt. So soll ausdrücklich der Einfluss der Digitalisierung auf die Zukunft des Bürgerbüros ausdrücklich in die Prüfungen aufgenommen werden. Außerdem soll ein Arbeitskreis aus Mitgliedern des Ausschusses für Finanzplanung und Zentrale Dienste (AZD) und des Ausschusses für Ordnung und Soziales (AOS) eingerichtet werden, der den Antrag begleitet. „Wir haben den Antrag im AZD eingebracht. Dort haben uns die anderen Fraktionen drauf hingewiesen, dass Aussagen zur Digitalisierung fehlen und die Gründung einer Arbeitsgruppe sinnvoll sei“, sagt Willms.

