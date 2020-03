CDU will zwei neue Tempo-30-Zonen in Letter

Letter

Die CDU-Ortsratsfraktion möchte an gleich zwei Stellen in Letters Ortskern eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer erreichen. Nach Auffassung der Christdemokraten ist ein Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde auf der Lange-Feld-Straße in Höhe der Abzweigung Brandenburger Straße und auf der Stöckener Straße ab dem Lampehof zu hoch und stelle somit eine Gefährdung für die Verkehrsteilnehmer dar.

Senioren und Kinder sollen geschützt werden

„An der Lange-Feld-Straße in Höhe der Brandenburger Straße befindet sich in unmittelbarer Nähe das Alten- und Pflegeheim Kursana. Daher überqueren vermehrt schutzbedürftige Personen diesen Straßenabschnitt“, schreibt die CDU-Fraktion in ihrem Antrag. Auch Grundschüler würden bedingt durch die nah gelegene Brüder-Grimm-Schule vermehrt über die Fahrbahn in diesem Bereich gehen. Außerdem befänden sich in diesem Bereich zahlreiche Geschäfte, eine Bank und ein Supermarkt, was für viele nach Parkplätzen suchende Autos sorge.

Auf der Stöckener Straße soll nach Wunsch der CDU Tempo 30 gelten. Quelle: Sandra Remmer

In dem entsprechenden Straßenabschnitt an der Stöckener Straße befindet sich die Krippe Kribbel Krabbel, die praktisch einen direkten Zugang zu dieser stark befahrenen Straße habe, heißt es weiter in dem CDU-Antrag. Zudem befände sich auch dieser Straßenabschnitt in der Nähe der Grundschule. Auch an der Einmündung der Straße Im Sande querten viele Grundschüler die stark befahrene Stöckener Straße – vor allem in den Morgen- und Mittagsstunden. „Mit einer Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu Straßenverkehrsordnung, die im Mai 2017 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde, haben nun auch Kommunen die Möglichkeit, Tempolimits auf Hauptverkehrsstraßen in sensiblen Bereichen mit besonders schützenswerten Verkehrsteilnehmern einzuführen“, sagt Letters CDU-Fraktionsvorsitzender Jens Willms. Der Ortsrat möge deswegen beschließen, die Verwaltung damit zu beauftragen, an den entsprechenden Stellen die Einführung einer Tempo-30 Zone zu überprüfen.

