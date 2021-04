Car-Freitag in Hannover: 600 Verstöße und zwei illegale Autorennen

Hannover

Autofans haben in diesem Jahr den Karfreitag wieder zum „Car-Freitag“ gemacht. Nachdem es Ostern 2020 coronabedingt ruhig blieb in Hannover, musste die Polizei nun wieder einschreiten. Die Beamten beendeten zwei illegale Autorennen, insgesamt wurden 600 Verstöße in der Landeshauptstadt registriert. Am häufigsten handelte es sich um Tempoverstöße. Nach Polizeiangaben kam aber nur ein Bruchteil der Kontrollierten aus der Poser- und Tuning-Szene.

Illegales Autorennen auf der Hildesheimer Straße

Das erste Autorennen beendeten Beamte in einem Zivilwagen auf der Hildesheimer Straße. Gegen 15.15 Uhr entdeckten sie nahe der Südschnellwegbrücke einen Mercedes mit abgelaufener Tüv-Plakette. Als der 25-jährige Fahrer im stark motorisierten SUV an einer Rot zeigenden Ampel stoppte, wurde er laut Polizei von einem Polo-Fahrer auf der Linksabbiegerspur herausgefordert. Bei Grünlicht bog der 40-Jährige nämlich nicht ab, sondern gab Vollgas in Richtung Laatzen. Der Mercedes-Fahrer nahm die Verfolgung auf – und auch die Polizei. Beide Raser wurden gestoppt, gegen sie wird nun ermittelt.

Polizei zieht Führerscheine ein

Etwa eineinhalb Stunden später unterbanden die Polizisten ein weiteres Rennen, dieses Mal am Schützenplatz. Dort traten ein 26-jähriger Seat-Fahrer und ein 22-jähriger Audi-Fahrer gegeneinander an. Die Ermittler stoppten die beiden Seelzer in ihrem Ibiza und A6. „Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft stellten die Beamten beide Führerscheine sicher“, sagt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. Die Autos mussten stehen bleiben.

Das Gros der Verstöße machten aber Raser aus. Im ganzen Stadtgebiet waren demnach 423 Autofahrer zu schnell unterwegs. Mit deutlichem Abstand folgten dahinter Fahrzeugmängel (44 Fälle) wie beispielsweise lackierte Scheinwerfer oder veränderte Radschrauben. Insgesamt sind laut Shapovalova aber „wenige szenetypische Verstöße“ festgestellt worden. Darüber hinaus schritt die Spezialisierte Verfügungseinheit 37-mal wegen nicht angelegter Sicherheitsgurte und der Nutzung von Handys am Steuer ein. 2020 registrierte die Polizei noch 303 Raser am Car-Freitag.

Einsatz dauert ganzen Tag

Vorrangig kontrollierten die Beamten wieder die Ritter-Brüning-Straße, Friedrich-Ebert-Straße, den Westschnellweg, den Bremer Damm sowie die Raschplatzhochstraße. Auch die sonst beim Car-Freitag beliebten Treffpunkte wie die Vahrenwalder Straße, das ehemalige Expo-Gelände und das Parkhaus Wissenschaftspark in Marienwerder wurden laut Shapovalova „intensiv bestreift“. Der Kontrolleinsatz begann morgens und dauerte bis in die Abendstunden.

Von Peer Hellerlng