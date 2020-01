Seelze

Die Polizei in Seelze ermittelt in zwei Fällen von Brandstiftung an Silvester und Neujahr. Dabei haben Unbekannte jeweils Container angezündet. Der erste Fall spielte sich am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr an der Straße Am Markt in Seelze-Süd ab. Vermutlich durch Feuerwerkskörper geriet ein Altkleider-Container in Brand. Die Feuerwehr Seelze löschte die Flammen. Den Schaden am Container schätzen die Ermittler auf 500 Euro.

In der Nacht zu Neujahr wurden die Helfer der Feuerwehr erneut gerufen. Gegen 3 Uhr brannten in Seelze zwei Altpapier-Container an der Schillerstraße (Höhe Hausnummer 3). Auch hier entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die Brände in beiden Fällen gelegt worden sind. Sie bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon (05131) 827115.

Von Gerko Naumann