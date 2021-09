Hannover

Ab kommenden Mittwoch können Gastronomen und Veranstalter in Niedersachsen die 2-G-Regel anwenden. Nur noch Genesene und Geimpfte bekommen dann Zugang gewährt. Das erhöht den Druck auf Ungeimpfte, sich das Vakzin doch noch verabreichen zu lassen. Manche motiviert die Situation offenbar dazu, sich den Nachweis illegal zu beschaffen. So werden in Hannover und im Umland der Landeshauptstadt immer wieder gefälschte Impfpässe sichergestellt – vor allem in einer Apotheke in Seelze.

Häufige Fälschungsversuche in Seelze

Erst vergangene Woche versuchte eine 39-Jährige in der Kreuzapotheke in Seelze, mit einem gefälschten Impfausweis an ein digitales Zertifikat zu gelangen. Das Personal erkannte die Fälschung allerdings und alarmierte die Polizei. Apotheker Muharren Tayar zufolge haben in den vergangenen Wochen immer wieder Personen versucht, sich in einer der drei Filialen der Kreuzapotheke ein Zertifikat zu erschleichen. „Das kommt leider immer häufiger vor“, sagt er. Wenn ein Impfpass verdächtig erscheine, alarmierten die Apotheken umgehend die Polizei. Inzwischen sei die Nummer des Seelzer Kommissariats schon bekannt, erzählt der Tayar.

Die Vorkommnisse in Seelze sind bei Weitem keine Einzelfälle. In der Region Hannover hat die Polizei einem Sprecher zufolge von Anfang August bis Mitte September mehr als zwei Dutzend Verfahren eingeleitet, die im Zusammenhang mit gefälschten Impfdokumenten stehen. Viele Fälle ähneln denen in Seelze. Die Täterinnen und Täter hätten versucht, mit einem gefälschten Impfausweis an das digitale Impfzertifikat zu gelangen, sagt der Sprecher. Wer einen falschen Impfausweis nutzt, verstößt gegen das Infektionsschutzgesetz und begeht im weiteren Sinne eine ähnliche Straftat wie Urkundenfälschung, so erklärt es das Kommissariat Seelze.

Daran erkennen Apotheker die Fälschungen

Um Fälschungen zu erkennen, müssen die Apothekerinnen und Apotheker genau hinschauen. Der Kreuzapotheke seien mittlerweile viele Strategien bekannt. Ein Beispiel ist ein falscher Stempel des Impfzentrums, erzählt Tayar. Auch die Unterschrift eines vermeintlichen Arztes erkenne er inzwischen schnell wieder, fügt der Apotheker hinzu. Das Wissen haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst angeeignet. Eine Schulung, etwa als die Apotheken mit dem Ausstellen der Zertifikate begannen, habe es nie gegeben, erzählt Tayar.

Durch den aufmerksamen Blick der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennt die Apotheke nach eigenen Schätzungen im Schnitt innerhalb eines Monats bis zu vier Fälschungen. Es könne allerdings sein, dass nicht jeder Täuschungsversuch als solcher erkannt werde. „Manche Fälschungen sind sehr gut geworden“, sagt der Seelzer Apotheker.

Apotheker gibt sich unwissend

Nicht jeder ist aber offenbar so aufmerksam wie das Seelzer Apothekenteam. Eine nicht repräsentative Umfrage im Zentrum von Hannover hat ergeben: Von acht Apotheken will keine schon einmal selbst bewusst einen Fälschungsversuch erkannt haben. Lediglich eine Apotheke habe schon einmal von anderen gehört, dass Kunden falsche Ausweise vorgelegt hätten. Ein Apotheker gibt gar an, dass er gar nicht wisse, woran er Fälschungen erkennen könne.

Inwieweit die Apotheken in der Pflicht sind, genau hinzuschauen, ist tatsächlich unklar. Das Bundesministerium für Gesundheit etwa schreibt lediglich, dass „bei der Prüfung der analogen Impfpässe besondere Aufmerksamkeit geboten sei“ und dass dies auch dann gelte „wenn die Informationen von dem analogen in einen digitalen Impfpass übertragen werden.“

Von Thea Schmidt