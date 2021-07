Seelze

Mit fast 50 Jahren in die Selbstständigkeit – ein Schritt, den Andrea Coers sich gut überlegt hat. Sieben Jahre ist es nun her, dass die Gümmeranerin ihr Atelier mit angegliederter Malschule an der Wunstorfer Straße in Seelze eröffnet hat. Nun ist Schluss. Die Corona-Pandemie hat für Coers zur Folge, dass sie ihr Geschäft zum 1. August schließen muss.

Finanzieller Ausfall führt zum Entschluss

„Ich habe lange überlegt, vor vier Wochen dann ist die Entscheidung gefallen“, sagt Coers. Eineinhalb Jahre keine Malkurse und keine Ausstellungen mit der Möglichkeit, Bilder zu verkaufen, seien zu viel gewesen. „Das kann ich finanziell nie wieder auffangen“, sagt Coers. Die geringe staatliche Förderung, die sie während des ersten Lockdowns als Soloselbstständige erhalten habe, sei nur eine kleine Hilfe gewesen. Vor allem in den Herbst- und Wintermonaten kämen die meisten Kurse zustande, und genau während dieser Zeit musste sie ihre Malschule coronabedingt komplett schließen.

Besonders ihre Schüler haben die Nachricht, dass sie Atelier und Malschule schließen wird, mit Bedauern aufgenommen. „Viele finden es extrem traurig“, sagt Coers. Ein weiteres Mal will sie den Sprung in die Selbstständigkeit nicht wagen. „Vielleicht, wenn ich Mitte 20 wäre, aber nicht so“, sagt Andrea Coers. Und wenn, dann auf keinen Fall mehr allein. „Zu zweit oder zu dritt ist es noch etwas anderes als als Einzelkämpfer.“

Bilder mit 60 Prozent Nachlass

Im Moment ist sie damit beschäftigt, das Atelier an der Wunstorfer Straße auszuräumen und die restlichen Bilder zu verkaufen. Was nicht verkauft wird, wird vorerst eingelagert. Liebhaber ihrer Bilder können sich derzeit noch ein echtes Schnäppchen sichern. „Ich verkaufe meine Bilder mit einem Nachlass von 60 Prozent“, sagt Coers. Interessenten sind nach Terminabsprache unter Telefon (0170) 5263504 willkommen.

Von Sandra Remmer