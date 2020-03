Seelze

Virtuelle Konzerte sind für das Akustik-Duo Carry Me aus Kirchwehren kein Neuland. Schon vor einigen Jahren luden sie Zuschauer ein, die Musik per Video anzuhören und Konzerte aus dem Wohnzimmer zu verfolgen. „Jetzt in Zeiten von Corona lassen wir es wieder aufleben“, sagt Cindy Hornbostel-Schiller, die das Duo 2006 gemeinsam mit ihrem Ehemann Michelle Schiller gegründet hat.

Seitdem sind sie bei mehr als 1000 Veranstaltungen aufgetreten. Vorerst. Denn um vor dem Coronavirus zu schützen, werden flächendeckend Veranstaltungen abgesagt. Künstler sind von einem auf den anderen Tag ohne Aufträge.

Musikwünsche sind möglich

Auch Carry Me ist davon betroffen. Dem Duo brechen zahlreiche Auftritte in Konzerte, auf Hochzeiten und Messen weg. Dennoch wollen die Musiker sich nicht die Laune verderben lassen – und in der Krise auch bei ihren Zuschauern und Zuhörern den „Corona-Blues“ vertreiben. Zum ersten Facebook-Konzert „Music against Corona“ hatten die beiden für den 16. März eingeladen. Für die Sonntage, 22. und 29. März, jeweils um 19 Uhr, sind die nächsten Konzerte geplant.

Wer an dem virtuellen Konzert teilnehmen möchte, kann sich vorab aus 450 Musiktiteln etwas wünschen. „Das ist allerdings nicht kostenlos, wir nehmen dafür fünf Euro, die über Paypal bezahlt werden“, erklärt Hornbostel-Schiller. Der Stream an sich ist kostenfrei. Dennoch hofft das Duo auf Spenden.

Candlelight-Dinner mit Musik

Die beiden Musiker und Lehrer denken schon weiter und bieten Candlelight-Dinner mit Musik per Skype an. Interessenten können sich ein 15- oder 30-minütiges Programm mit ihren Wunschtiteln zusammenstellen. „So könne man sich auch in der jetzigen Zeit mit seinem Partner verabreden, sich etwas Schönes anziehen und einfach mal genießen“, sagt die Sängerin. Das Ehepaar überlegt, in naher Zukunft mit anderen Künstlern aus der Region zusammenzuarbeiten, um den Menschen die Isolation zu erleichtern: „Corona soll uns nicht auf den Kopf fallen“, sagt Cindy Hornbostel-Schiller.

Aus dem Schlechtesten das Beste herausholen – nach dieser Devise will das Duo Menschen in der derzeitigen Krise unterstützen. „Wir haben viele Ideen“, sagt die Sängerin – etwa musikalische Botschaften zum Geburtstag, zum Hochzeitstag oder einfach zur Überraschung im Tonstudio aufzunehmen und zu verschicken.

Gerade wird aber erst einmal das nächste Konzert über Facebook vorbereitet. Informationen zu diesem Konzert gibt es auf der Facebookseite des Duos.

Von Heike Baake