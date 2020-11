Seelze

Der Teil-Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie sorgt auch in Seelze für zahlreiche Einschränkungen. So bleiben die Stadtbibliothek, die Schulbücherei in Letter und die Lesetube Dedensen ab Montag bis mindestens Ende November geschlossen. Gleiches gilt für die Kristalltherme in Seelze und das Qualle-Bad in Letter.

Betroffen von den Schließungen sind auch Nagel- und Massagestudios, Fitnessstudios und Kosmetiksalons. Auch das Heimatmuseum darf ab sofort nicht mehr öffnen. Geschlossen bleiben auch sämtliche Restaurants, Gaststätten und Cafés. Viele der Gastronomen bieten allerdings einen Außer-Haus-Verkauf und Lieferservice an. Die Musikschule Seelze wechselt erneut in den Onlineunterricht. Geöffnet hingegen bleibt die Geschäftsstelle der Volkshochschule Calenberger Land, auch das Kursangebot läuft – angepasst an die aktuellen Vorgaben – weiter.

Schulen bleiben geöffnet

Geöffnet bleiben bislang auch noch die Schulen und Kindergärten. Steigen die Infektionszahlen jedoch weiter an, droht den Schülern wieder ein Wechsel ins sogenannte Szenario B – was bedeutet, dass die Schüler wieder in zwei Gruppen unterrichtet werden, wobei die eine Gruppe in der Schule und die andere im Homeschooling unterrichtet wird.

In Bezug auf die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen und Fußgängerzonen im Freien gibt es für die Obentrautstadt keine ganz einheitliche Regel: Da Seelze keine Fußgängerzone hat und die Begriffe Einkaufsstraße und Ladengebiet nicht näher definiert sind, sollte immer dann eine Maske getragen werden, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann – außerdem in „unübersichtlichen, belebten Bereichen“, schreibt die Stadt auf ihrer Homepage.

Die Region Hannover meldete Stand Freitag 23 Corona-Infizierte in Seelze, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 42,6.

Von Sandra Remmer