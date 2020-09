Letter

Seit Montagvormittag sind am Georg-Büchner-Gymnasium mehr als 30 Schüler und einige Lehrer in Quarantäne. Eine Neuntklässlerin hat sich mit dem Coronavirus infiziert. „Sie war nach den Sommerferien nur einen Tag lang in der Schule“, sagt der stellvertretende Schulleiter Jörg Beker. Am vergangenen Freitag habe sie sich krankgemeldet, am Montag erhielt die Schule die Nachricht, dass ein Corona-Test positiv ausgefallen sei.

„Wir haben das Gesundheitsamt informiert, das dann alle Erstkontakte präventiv für 14 Tage in Quarantäne geschickt hat“, so Beker. Betroffen ist eine komplette neunte Klasse, zudem knapp zehn Schüler aus einem Kurs, den die Neuntklässlerin besucht hatte, sowie einige Lehrer. „In Summe sind das etwa 40 Personen“, sagt Beker. „Bevor sie in zwei Wochen wieder in die Schule zurückkehren, müssen sie höchstwahrscheinlich alle einen Corona-Test machen.“ Näheres wisse er aber nicht, die Betroffenen würden nun vom Gesundheitsamt betreut.

Digitaler Unterricht für zwei Wochen

Während für die restlichen Klassen der Schule der Unterricht wie gewohnt weitergeht, werden die Schüler in Quarantäne digital unterrichtet. „Das haben wir vor den Sommerferien ja auch schon gemacht. Darin sind wir geübt“, sagt Beker. Beunruhigend findet er den ersten Corona-Fall an seiner Schule nicht. „Ich bin Mathematiker. Bei knapp 1500 Personen war es nicht die Frage, ob ein Fall auftreten würde, sondern wann.“

Man sei entspannt, und auch bei den Schülern sei bislang keine Verunsicherung zu spüren. Einzig ein paar Eltern aus der betroffenen neunten Klasse seien sich nicht sicher, wie sie sich zu verhalten hätten und ob eine Quarantäne auch für sie angebracht sei. „Das Gesundheitsamt ist da ganz klar“, sagt Beker. „In Quarantäne müssen nur die Erstkontakte.“

Schüler tragen Maske im Klassenraum

Beker sagt, dass die aktuelle Situation der Vorsicht der Schulleitung recht gebe. Weil sie das Risiko der Ansteckung gerade kurz nach den Sommerferien als hoch einschätzt, empfiehlt sie, dass auch im Unterricht eine Maske getragen wird. „Es besteht zwar keine Pflicht“, sagt Beker. Viele Schüler hätten sich allerdings dazu entschlossen, weil die Abstände im Klassenraum sehr gering seien. „Wir versuchen, uns bestmöglich zu schützen.“

Auch in Barsinghausen ist in der vergangenen Woche wegen zwei bestätigter Corona-Fälle eine ganze Klasse für 14 Tage in Quarantäne geschickt worden. Am Montag wurde zudem bekannt, dass auch in der IGS Wedemark und am Gymnasium Mellendorf Lerngruppen wegen bestätigter Corona-Fälle zu Hause unterrichtet werden.

