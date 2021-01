Letter

Die Corona-Pandemie hat auf der Baustelle des neuen Gemeindehauses in Letter Spuren hinterlassen. Ursprünglich wollte Pastor Andreas Hausfeld Weihnachten im neuen Gemeindehaus feiern – so hatte er es sich zumindest bei der Grundsteinlegung im November 2019 vorgestellt. Doch der erste Lockdown im März vergangenen Jahres hat die Bauarbeiten in Letter mehrere Wochen lang auf Eis gelegt.

„Die Heizkörper haben wir zum Beispiel in Italien bestellt. Die konnten nicht geliefert werden“, sagt Hausfeld. Und so steht er nun noch immer in einem Rohbau, der nur erahnen lässt, wie es an dieser Stelle bald aussehen soll. „Ich gehe in jedem Fall davon aus, dass das Haus im Sommer fertig sein wird“, sagt Hausfeld. Sein Wunsch allerdings wäre, den Neubau schon zu Ostern nutzen und mit Leben füllen zu können.

Keine Gottesdienste seit Dezember

Unklar ist im Moment auch noch, wann und wie es mit den Gottesdiensten weitergeht. „Das hängt von den Handlungsempfehlungen der Landeskirche ab“, sagt Hausfeld. Anders als in vielen anderen Bereichen, in denen die Politik ganz klare Regeln im Bezug auf den Umgang mit der Corona-Pandemie vorgibt, sei die Religionsfreiheit bisher eins der Grundrechte, die noch nicht eingeschränkt seien. Die Entscheidung, was unter welchen Umständen möglich sei, liege bei den Landeskirchen und auch bei den Gemeinden. Seit dem vierten Advent hat es in St. Michael keinen Präsenzgottesdienst mehr gegeben. Ab wann es nun weitergeht, müsse neu diskutiert werden, so der Pastor.

900 Klicks für Online-Andacht

Wie wichtig jedoch die Gottesdienste für die Gemeinde sind, beweist die Anzahl der Klicks auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde, wo der Pastor Hausfeld inzwischen rund 30 Online-Andachten veröffentlicht hat. „Zu Heiligabend waren es mehr als 900 Klicks“, sagt er erfreut. Auch ein Krippenspiel habe die Jugendkantorei für den Gottesdienst vorbereitet und eingefügt, wenn auch nur als Standbild.

Zu besonderen Feiertagen wie dem Ewigkeitssonntag oder dem Volkstrauertag hat Andreas Hausfeld dann die Kirche verlassen und die Onlineandachten auf dem Alten Friedhof in Letter und dem Soldatenfriedhof in Ahlem aufgezeichnet. Unterstützung erhält er dabei regelmäßig von Gemeindemitglied Marc Wetterling und dessen Videokamera. „Die Onlineandachten zu produzieren bedeutet viel Vorbereitung und Organisation“, erzählt der Theologe. Aber dort müsse Bewegung rein, ein normaler Gottesdienst vor dem Altar eigne sich dafür nicht wirklich. Grundsätzlich habe sich sein Arbeitsalltag sehr geändert. „Corona erfordert einen enormen organisatorischen Aufwand.“

Auch Letters künftige Konfirmanden werden derzeit online unterrichtet. „Das geht, ersetzt aber auf Dauer nicht die Gemeinschaft“, sagt Hausfeld. An den Konfirmationsterminen im Mai hält die Gemeinde bislang noch fest, eine Verschiebung ist aktuell nicht angedacht.

Von Sandra Remmer