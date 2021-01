Seelze

Senioren über 80 Jahre, die Probleme bei der Vereinbarung eines Termins im Impfzentrum auf dem Messegelände haben, können sich bei der Stadt Seelze und den Ortsbürgermeistern in den Stadtteilen melden. Das hat die Verwaltung mitgeteilt.„Die Stadt Seelze hat keinen Einfluss auf die Organisation und die Abläufe der Impfungen – aber wir unterstützen die zur Impfung Berechtigten gern im Rahmen unserer Möglichkeiten, wenn sie auf Schwierigkeiten treffen“, sagt Stefan Oltsch, Leiter der Abteilung Soziale Betreuung.

Seit dem 28. Januar können Senioren unter der Telefonnummer (0800) 9988665 sowie im Internet auf der Seite www.impfportal-niedersachsen.de versuchen, einen Termin zu vereinbaren. Weil nicht genug Impfstoff für alle da ist, sind die Termine begrenzt und es kommt zu Verzögerungen.

Anzeige

Post von der Stadt Seelze

Als Teil der Informationskampagne erhalten alle Seelzerinnen und Seeler im Alter ab 80 Jahren in den nächsten Tagen per Post ein Anschreiben von der Stadt Seelze. Darin sind die wichtigsten Informationen und Kontaktdaten zur Terminvereinbarung sowie Hinweise zur Anreise zum Impfzentrum auf dem Messegelände Hannover, zu den zur Impfung mitzuführenden Unterlagen sowie zu Hilfsangeboten zusammengefasst und in beigefügten Informationsblättern zusätzlich veranschaulicht.

Lesen Sie auch: Schritt für Schritt: So läuft die Terminvergabe für das Impfzentrum ab

Für weitere Informationen sowie konkrete Hilfsanfragen ist die Stadt Seelze zudem montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12 Uhr unter Telefon (05137) 828316 erreichbar. In den Stadtteilen finden Betroffene bei den Ortsbürgermeistern Hilfe. In Almhorst ist Ortsbürgermeisterin Petra Cordes unter Telefon (0172) 1826354 erreichbar, in Dedensen Ortsbürgermeisterin Heike Duve-Diekmann unter Telefon (05031) 73808. Bürger in Döteberg bekommen bei Ortsvorsteher Robert Kreimeyer unter Telefon (05137) 92740 Unterstützung. Gümmers Ortsbürgermeister Christian Schomburg hat die Telefonnummer (0172) 4427430.

In Harenberg steht Ortsbürgermeister Wilhelm Lohmann unter Telefon (0172) 5146276 zur Verfügung, in Kirchwehren Ortsbürgermeister Jens Seegers unter Telefon (05137) 50794. Lathwehrens Ortsbürgermeister Maik Rückwardt ist unter Telefon (0177) 6556500 zu erreichen, der Ortsbürgermeister von Letter, Rolf Hackbarth, unter Telefon (0176) 54420257.

In Lohnde steht Ortsbürgermeister Wilfried Nickel unter Telefon (0171) 5406050 für Hilfe bereit, für Seelze ist der stellvertretende Ortsbürgermeister Werner Brzuska unter Telefon (0177) 2331356 zu erreichen, in Velber Ortsbürgermeister Erhard Klein unter Telefon (0511) 4818599.

Von Linda Tonn