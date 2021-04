Seelze

„In diesem Jahr müssen alle Bürgerinnen und Bürger aufgrund der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf das Osterfeuer verzichten“, sagt Carsten Fricke, Pressesprecher der Stadt Seelze. Der Niedersächsischen Verordnung zur Eindämmung des Corona-Virus zufolge sind Ansammlungen von Personen in der Öffentlichkeit in der Zeit von Karfreitag, 2. April, bis zum Ablauf des Ostermontags, 5. April, unzulässig.

Familientreffen und Osterfeuer untersagt

Wie bereits im Vorjahr, so Fricke, müssen damit neben Familientreffen in größerem Kreis auch die Osterfeuer ausfallen. Zwar sei der private Betrieb von kleinen Feuerschalen und Feuerkörben im eigenen Garten erlaubt, jedoch komme es dabei auf das geeignete Brennmaterial an – denn das Verbrennen von Grünschnitt sei auch in diesem Fall verboten.

Lesen Sie auch: Jugendfeuerwehr bietet Osterfeuer für zu Hause an

Im Wertstoffhof der Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) an der Werftstraße in Lohnde können Seelzer privaten Grünschnitt entsorgen oder die Aha-Bioabfallsäcke und -tonnen nutzen.

Von Heike Baake