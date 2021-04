Seelze

Ab Dienstag, 27. April, ist es in allen Seelzer Ortsteilen möglich, einen Corona-Schnelltest zu machen. Die Kreuz-Apotheke weitet ihr Angebot aus und schickt ein Team in die Ortsteile. Das stationäre Testzentrum in der Bremer Straße bleibt aber weiterhin bestehen. „Zwar fahren wir bereits eine sehr hohe Testrate, jedoch haben wir die berechtigte Sorge, die Menschen in den neun dörflichen Ortsteilen Seelzes, insbesondere die Älteren, die nicht mehr so mobil sind, noch nicht hinreichend zu erreichen“, schreibt Apotheker Thomas Meyer in einem Brief an die Ortsbürgermeister.

Bürgerinnen und Bürger können sich entweder vorher auf der Internetseite der Kreuz-Apotheke für einen Test anmelden oder auch einfach spontan zum Testfahrzeug kommen. Das sei allerdings mit Wartezeiten verbunden, so Meyer. Dienstags stoppt das mobile Testteam von 9 bis 13 Uhr in Velber auf dem Netto-Parkplatz. Von 14 bis 18 Uhr ist es auf dem Parkplatz vor dem Gemeindehaus in Harenberg.

Am Mittwoch wird von 9 bis 13 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Döteberg, Lange Straße 12, getestet und von 14 bis 18 Uhr in Almhorst gegenüber der Grundschule. Donnerstags ist das Team von 9 bis 13 Uhr in Kirchwehren gegenüber der Kirche, von 14 bis 18 Uhr in Lathwehren auf dem Hof Hennies, Georgstraße 9. Am Freitag können sich Anwohnerinnen und Anwohner von 9 bis 13 Uhr in Dedensen gegenüber der Volksbank testen lassen. Von 14 bis 18 Uhr ist das am Bürgerhaus in Gümmer am Westerfeldweg möglich.

Sonnabends steht das mobile Testteam von 9 bis 13 Uhr in Lohnde auf dem Parkplatz von Edeka, von 14 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz in Seelze-Süd.

Bewohnerinnen und Bewohner in Seelze und Letter haben jederzeit die Möglichkeit, die Testzentren an der Kreuz-Apotheke in Seelze und der Löns-Apotheke in Letter aufzusuchen.

Von Linda Tonn