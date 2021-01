Corona: Seelze hat höchsten Inzidenzwert im Regionsvergleich

Seelze

Die Zahl der Corona-Infizierten in Seelze ist auf 104 und damit deutlich gestiegen. In den vergangenen Tagen waren im Schnitt 80 Fälle von Infektionen mit dem Covid-19-Virus gezählt worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöhte sich damit auf 227,6 und hat damit erstmals den höchsten Wert im Regionsvergleich erreicht, noch vor Garbsen (220,7) und Langenhagen (222,5). Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie in der Obentrautstadt 634 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Eine konkrete Ursache für den Anstieg in Seelze sei nicht auszumachen, sagte Regionssprecher Christoph Borschel. „Es gibt keine größeren Einrichtungen, die betroffen wären, oder sonstige Hotspots.“ Zu vermuten sei deshalb, dass die Zahl im Umfeld größerer Familien gestiegen seien.

Von Thomas Tschörner