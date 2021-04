Letter

Wer sich kostenlos auf das Coronavirus testen lassen will, hat am Montagabend, 26. April, in Letter die Möglichkeit dazu. Von 19 bis 21.15 Uhr macht ein mobiles Testteam der Region Hannover Station auf dem Parkplatz des NP-Marktes in der Lange-Feld-Straße 33. Für dieses Angebot hatte sich die Stadt Seelze eingesetzt. „Angesichts des konstant hohen Inzidenzwerts im gesamten Stadtgebiet wollen wir allen Seelzerinnen und Seelzern damit eine weitere Möglichkeit geben, sich testen zu lassen“, sagt der städtische Corona-Manager Stefan Oltsch.

Anhaltend hohe Inzidenz in Seelze

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet lag zuletzt mehrere Tage deutlich über 200. Am Mittwoch, 21. April, war sie dann wieder leicht unter 200 gesunken. Dennoch hat Seelze nach wie vor den höchsten Wert unter allen Regionskommunen.

Das mobile Testteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wird auf dem Parkplatz ein Zelt aufbauen, in dem sich die Bürgerinnen und Bürger informieren können. Im Anschluss ist ein Corona-Schnelltest möglich. Für diesen kostenlosen Schnelltest, dessen Ergebnis bereits nach rund zehn Minuten vorliegt, muss ein Personalausweis mitgebracht werden.

Die Stadt weist darauf hin, dass das Testteam keine Bescheinigung über das Ergebnis ausstellt. Der Schnelltest diene daher zunächst der persönlichen Information. Bei positivem Schnelltest könne allerdings direkt vor Ort ein PCR-Testung zur Absicherung sowie ein erstes Gespräch zur Isolation erfolgen, bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt. Für diesen PCR-Test sind dann weitere Angaben, unter anderem zu den Kontaktmöglichkeiten, erforderlich.

Stadt verteilt Handzettel und Plakate

Mit dem gewählten Standort hoffe die Stadtverwaltung, möglichst viele Menschen zu erreichen und zum Schnelltest zu animieren, sagt Oltsch. „Der Supermarkt hat bis 21 Uhr geöffnet, zudem ist mitten in Letter mit zusätzlichen Passantinnen und Passanten zu rechnen.“

Zur Unterstützung der gemeinsamen Aktion der Region Hannover, des Deutschen Roten Kreuzes und der Stadt Seelze werde die Stadtverwaltung Plakate und Handzettel vorbereiten und in besonders betroffenen Wohngebieten sowie in Schulen und Kindergärten verteilen, so der städtische Corona-Manager. Außerdem würden Beschäftigte der städtischen Abteilung Soziale Betreuung sowie Ehrenamtliche aus den Reihen der Integrationshelfer oder Integrationslotsen als Sprachmittler vor Ort sein.

Unabhängig von dem mobilen Testteam bieten zahlreiche Arztpraxen und mehrere Apotheken in Seelze kostenlose Corona-Schnelltests an. Die Kreuz-Aapotheke in Seelze etwa hat ihr Testzentrum an der Bremer Straße errichtet. Montag bis Freitag können dort Termine zwischen 8.40 Uhr und 18.20 Uhr vereinbart werden.

Von Linda Tonn