Corona-Testzentrum am Edeka-Parkplatz in Seelze ist jetzt barrierefrei

Seelze

Ab sofort gelangen auch Gehbehinderte, Rollstuhlfahrer und Bürgerinnen und Bürger, die auf einen Rollator angewiesen sind, problemlos ins mobile Testzentrum der Kreuz-Apotheke auf dem Edeka-Parkplatz an der Hannoverschen Straße. Seit vergangenen Freitag ermöglichen nachträglich montierte Stahlrampen einen barrierefreien Zugang. Das Testzentrum ist montags bis sonnabends von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Das Testangebot ist kostenlos, eine Terminabsprache ist nicht notwendig. Jeder, der sich dort testen lassen möchte, muss einen QR-Code einscannen und dann ein Anmeldeformular auf seinem Smartphone ausfüllen. Das Testergebnis bekommen die Getesteten direkt per E-Mail elektronisch übermittelt, es kann per Screenshot unter dem Punkt „Fotos“ abgelegt werden und so jederzeit und unkompliziert am jeweiligen Einlass vorgelegt werden. Außerdem kann es über die etablierten Apps wie die Corona-Warn-App oder die Luca-App eingelesen werden.

Geöffnet jetzt auch am Sonntag

Zudem weitet das zweite Testzentrum der Kreuz-Apotheke an der Bremer Straße seine Öffnungszeiten aus. Getestet wird dort nun an sieben Tagen in der Woche von 8.30 bis 18 Uhr. Terminbuchungen sind möglich unter kreuzapotheke-seelze.de Apotheker Thomas Meyer plant, auch während der Weihnachtsfeiertage Coronatests anzubieten und will die Öffnungszeiten dazu noch mitteilen.

Löns-Apotheke testet in Letter

In Letter bietet die Löns-Apotheke Im Sande 39 weiterhin kostenlose Coronatests an. Getestet wird dort montags bis freitags von 8.30 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Sonnabends ist das Testzentrum von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet. Termine können unter loens-apotheke.de vereinbart werden.

Von Sandra Remmer