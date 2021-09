Corona: Warum ist die Inzidenz in Seelze so hoch?

Seelze

Seelze nimmt im regionsweiten Vergleich der Tagesinzidenzen nach wie vor einen Spitzenplatz ein. Am vergangenen Donnerstag, 16. September, etwa lag der Wert der Infizierten pro 100.000 Einwohner und Woche in der Region bei 100,1. Seelze war in der Auflistung auf Platz zwei mit 145,1 zu finden, nur Hemmingen schnitt mit 153,0 noch schlechter ab. Den niedrigsten Wert gab es an diesem Tag in Uetze mit 9,7. Aber warum ist das so?

Manchmal kann es schnell gehen

Einen Tag später, am Freitag, 17. September, lag die Inzidenz in Seelze bei 136,5, Spitzenreiter war diesmal Garbsen (137,2), Uetze wies unverändert die geringste Inzidenz auf. „Die ermittelten Inzidenzzahlen unterliegen tatsächlich starken Schwanken“, sagt Christoph Borschel, Pressesprecher bei der Region Hannover. Die Gründe dafür seien vielfältig und auch nicht immer klar nachvollziehbar. „Natürlich kommt es darauf an, wo die Menschen sich angesteckt haben“, sagt der Pressesprecher. Zudem kann es manchmal ganz schnell gehen, etwa wenn sich in einer fünfköpfigen Familie ein Mitglied infiziert und alle anderen dann auch gleich mit. „Die Delta-Variante verbreitet sich eben ziemlich schnell“, so Borschel.

Auf ehrliche Auskunft angewiesen

Wenn aber beispielsweise zehn junge Menschen aus Seelze eine Diskothek in Hannover besucht und sich dabei infiziert hätten, sagt der Pressesprecher, habe das zunächst einmal mit Seelze nichts zu tun. Hinzu komme, dass nicht alle Infizierten bereitwillig Auskunft gäben über Kontakte und Verhalten – und unter Umständen eine Ansteckung auch gar nicht meldeten, erläutert er weiter. Vielen ist auch nicht klar, wie sie sich verhalten sollen, etwa nach einem positiven Test. „So sind Zusammenhänge eines Infektionsgeschehens nicht immer offensichtlich erkennbar.“ Das Gesundheitsamt sei auf ehrliche und umfängliche Auskunft angewiesen.

Kein gehäuftes Infektionsgeschehen in Seelze

In Seelze ist nach Einschätzung der Region derzeit kein gehäuftes Infektionsgeschehen beziehungsweise eine sogenannte Clusterbildung erkennbar. „Zumindest liegen uns keine konkreten Erkenntnisse vor“, sagt Borschel. 48 Menschen waren dort am Freitag, 17. September, mit dem Coronavirus infiziert, darunter jeweils eine Betreuende in zwei unterschiedlichen Kitas. Zudem gebe es insgesamt elf Fälle an fünf Schulen. Das kann sich schnell wieder ändern – muss aber nicht.

Positiv getestet oder Kontaktperson: Was nun? Was müssen Eltern beachten, deren Schul- oder Kita-Kinder ein positives Testergebnis erhalten haben? Bei einem positiven Testergebnis – sowohl nach Schnell- als auch PCR-Test – muss das betroffene Kind sofort zu Hause in Quarantäne, die Eltern müssen schnellstmöglich Schule beziehungsweise Kita informieren. Die Familie des infizierten Kindes muss sich ebenfalls in Quarantäne begeben. Ausnahme: vollständig Geimpfte und Genesene. Die 14-tägige Quarantänezeit beginnt mit Bekanntwerden des Testergebnisses. Handelt es sich um einen Schnelltest, sollte ein PCR-Test, beispielsweise beim Hausarzt, gemacht werden. Alle engen Kontaktpersonen des infizierten Kindes müssen aufgelistet und in Zusammenarbeit mit den Schulen informiert werden. Dazu zählen Personen aus dem privaten sowie dem Schul- beziehungsweise Kita-Umfeld. An Schulen sind enge Kontaktpersonen in der Regel nur die direkten Sitznachbarn. In Kitas muss die Leitung festlegen, wer als Kontaktperson definiert wird. Das Gesundheitsamt muss sofort per E-Mail an meldung-corona@region-hannover.de über daspositive Testergebnis informiert werden, Name, Art und Datum des Testes gehören ebenfalls in diese Meldung. Die Region informiert in einer Bestätigungsmail über das weitere Vorgehen und den Umgang mit Kontaktlisten. Was müssen Eltern beachten, deren Schul- oder Kita-Kinder als Kontaktperson benannt sind? Wird ein Kind als Kontaktperson benannt, gilt eine sofortige zehntägige Quarantäne, gerechnet ab dem ersten Tag nach dem letzten Kontakt. Ausnahme: vollständig Geimpfte und Genesene. Per Test sollte dennoch geprüft werden, ob das Kind eventuell selbst infiziert ist. Schulkinder können nach fünf Tagen aus der Quarantäne herausgetestet werden, da es an Schulen eine regelmäßige Testpflicht gibt. Hierfür ist ein offizieller negativer Schnelltest durch Testzentrum, Apotheke oder Arzt nötig. Kita-Kinder können ebenfalls nach fünf Tagen, allerdings mittels PCR-Test, herausgetestet werden, nach sieben Tagen gilt auch ein Schnelltest durch Testzentrum, Apotheke oder Arzt. Dieses Verfahren geht nur, wenn die Kontaktpersonen zwischenzeitlich keine Corona-Symptome entwickelt haben. Das negative Ergebnis beim Freitesten kann in der Schule beziehungsweise der Kita vorgezeigt werden, das Gesundheitsamt stellt keine entsprechende Bescheinigung aus. Die erforderliche Quarantänebescheinigung hingegen gibt es vom Gesundheitsamt. ged

Von Gert Deppe