Seelze

Die Sommerferien stehen vor der Tür, und somit beginnt für viele die Reisezeit. Nach über einem Jahr Corona-Pandemie müssen die Menschen allerdings weiterhin mit Einschränkungen leben, zusätzlich durchkreuzen die Virusvarianten die Pläne der Reisenden. Urlaubsziele werden wieder zu Hochinzidenz- oder auch Virusvariantengebiete erklärt, womit sich Einreise- und Rückreisebedingungen ändern. Wir haben uns einmal umgehört, wie reisefreudig die Seelzer in diesem Jahr sind – lassen sie sich durch die Virusmutationen vom Reisen abhalten, oder treten sie trotzdem ihren Urlaub an?

Mit dem Schiff nach St. Petersburg

Erika Iversen aus Seelze ist 85 Jahre alt und geht im August auf ein Kreuzfahrtschiff, das sie auf der zweiwöchigen Fahrt von Kiel bis nach St. Petersburg bringt. „Warum soll ich das denn verschieben?“, fragt sie sich. Sie habe bereits Anfang des Jahres gebucht und freue sich auf diese Reise. Letztes Jahr habe sie aufgrund der Corona-Pandemie darauf verzichtet, aber in diesem Jahr wolle sie die Urlaubspläne nicht verschieben. „Solange ich noch reisen kann, möchte ich das auch tun“, berichtet sie. Die Angst vor einer Ansteckung würde zwar mitreisen, aber das Risiko hätte sie schließlich zu Hause auch. Die zweifache Impfung, so Iversen, gebe ihr allerdings auch ein gutes Gefühl, dass sie im Falle einer Erkrankung keinen schweren Verlauf habe. „Deshalb werde ich auch das Schiff verlassen und mir die Sehenswürdigkeiten ansehen“, berichtet sie.

Erika Iversen freut sich auf ihre Reise mit einem Kreuzfahrtschiff. Quelle: Heike Baake

Glücklich und sicher zu Hause bleiben

Leon Thomas (21) aus Seelze ist dagegen in diesem Jahr alles andere als reisefreudig. „Zurzeit ist das bei uns kein Thema, wir gehen lieber auf Sicherheit und Abstand“, sagt er. Deshalb müsse der Urlaub für ihn, seine Ehefrau und den zweijährigen Sohn Julien Luis ausfallen. „Wir werden uns viel draußen aufhalten, die Sonne genießen und trotzdem glücklich sein“, versichert der junge Vater. Er habe zwar keine Angst vor einer Ansteckung, wolle aber im Hinblick auf seinen kleinen Sohn lieber vorsichtig sein. „Ich habe kein Problem damit, keinen Urlaub zu machen, das tut mir nicht leid“, versichert Thomas.

Julien Luis und Papa Leon Thomas verzichten aufgrund der Pandemie aufs Reisen. Quelle: Heike Baake

Mit Wohnmobil und Flugzeug reisen

Bei Manja von Drathen (51) und ihren Töchtern Pheline (15) und Talea (18) aus Velber ist die Vorfreude auf den Urlaub schon groß. „Wir sind schon so lange nicht verreist und wollen in diesem Jahr gleich zweimal Urlaub machen“, sagt von Drathen. Die erste Reise soll mit dem Wohnmobil nach Kroatien gehen. Dort seien eine kleine Rundreise und ein Aufenthalt am Meer geplant. Talea hat sich dafür entschieden, lieber auf die Katze aufzupassen und erst bei der zweiten Reise mit dabei zu sein. Die soll die achtköpfige Patchworkfamilie dann auf eine Finca auf Mallorca führen. Angst vor einer Ansteckung, so von Drathen, habe sie als Lehrerin anfangs zwar gehabt, aber nun durch die Impfung verloren. Da auch alle anderen Familienmitglieder geimpft seien, habe sie in Bezug auf die Reisen keine Bedenken. Sollten sich die Quarantäneregeln ändern, da sind sich Mutter und Töchter allerdings einig, würde der Urlaub auf jeden Fall ausfallen müssen. „Ich hoffe aber, dass wir fliegen können, denn ich freue mich auf die Sonne und das warme Wetter“, sagt Pheline. Eine große Familienkonferenz, bei der alle Risiken und Konsequenzen besprochen werden sollen, ist in Kürze geplant.

Von Heike Baake