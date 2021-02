Seelze

Mit lateinamerikanischer Musik dem Corona-Stress entfliehen – das macht Natalie Jurado möglich. Mit ihrem Onlineangebot bringt sie an drei Tagen pro Woche Zumba-Begeisterte in Bewegung. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Corinna Suchy lässt sie dann per Videoplattform Zoom die rhythmischen Klänge und Anweisungen in Seelzes Wohnzimmern erklingen.

Corinna Suchy (links) und Natalie Jurado sind per Zoom mit ihren Kursteilnehmern verbunden. Quelle: privat

Fitness für jede Altersgruppe

Regelmäßig mit dabei ist Vanessa Bellina aus Letter. Zumba sei zwar virtuell anders als im Fitnessstudio, aber mithilfe des Onlineangebotes sei für sie eine Flucht aus dem Pandemiealltag möglich. „Durch die Musik bin ich immer gleich gut gelaunt“, sagt die 24-Jährige. Zusätzlich sei zu ihrer Bürotätigkeit im Homeoffice die Bewegung ein willkommener Ausgleich. Besonders begeistert sei sie über die Abwechslung der Übungen, bei denen auch mal Hanteln zum Einsatz kämen, berichtet sie.

Vanessa Bellina aus Letter nimmt regelmäßig an Jurados Zumba-Onlinekursen teil. Quelle: privat

Jurado, die freiberufliche Fitnesstrainerin ist, bietet bereits seit dem ersten Lockdown Onlinekurse an. In den Sommermonaten konnte sie sogar mit einem Outdoor Dance-Work-out in Zusammenarbeit mit dem TuS Seelze zahlreiche Zumba-Fans auf dem Sportplatz begeistern. Das derzeitige Onlineangebot sei ebenfalls sehr gut besucht, berichtet die Fitnesstrainerin. Die Teilnehmer seien sehr dankbar für das Angebot und die Möglichkeit, sich während der Pandemie fit zu halten. Alter spielt bei Zumba keine Rolle, das zeigt auch der Altersquerschnitt von Jurados Teilnehmern – der liegt zwischen 15 und über 60 Jahren.

Geringe Gebühren

Pro Übungsstunde müssen die Zumba-Fans 3 Euro bezahlen oder sich alternativ für einen monatlichen Beitrag von 19 Euro entscheiden. Der finanzielle Ausgleich zum Verdienstausfall steht bei Jurado und ihrer Kollegin nicht im Vordergrund. „Es geht gerade nicht nur uns schlecht, anderen auch, und viele haben einfach derzeit nicht so viel Geld zur Verfügung“, erklärt Jurado die geringe Kursgebühr.

Besonders erfreut sind die Trainerinnen, dass bei manchen Teilnehmern die ganze Familie mitmacht, und Ehemann samt Kinder sich dem Kurs anschließen. Jurado, selbst Mutter eines zweijährigen Sohnes, hat die Kurszeiten für das Onlineangebot auf die späten Nachmittags- und Abendstunden sowie auf das Wochenende gelegt. „Damit hat jeder die Möglichkeit, für sich eine günstige Zeit auszusuchen“, erklärt sie. Sollte der Lockdown verlängert werden und die Fitnessstudios geschlossen bleiben, dann will Jurado auch weiterhin ihren Laptop auf dem ausgebauten Dachboden aufbauen, die Musikanlage aufdrehen und sich virtuell mit ihrer Zumba-Fans treffen.

Weitere Informationen zu ihren Kursen bietet Jurado unter Na_taliiii auf ihrem Instagram-Account oder nach einer E-Mail an natalie.j.1986@hotmail.de.

Von Heike Baake