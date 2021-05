Letter

Die Seelzer Polizei hat am Montag, gegen 0.25 Uhr, im Rahmen einer Streife einen VW Passat kontrolliert. Nach Auskunft eines Polizeisprechers befanden sich in dem Fahrzeug, das auf der Bundesstraße 441 von Letter in Richtung Ahlem unterwegs war, fünf Insassen aus fünf verschiedenen Haushalten. Die Personen im Alter von 20 bis 28 Jahren aus Hannover, Detmold und Horn-Bad Meinberg verstießen damit gegen die Corona-Regeln. Die Polizei hat ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Von Heike Baake