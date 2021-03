Letter

Die Vor-Abiklausuren haben sie hinter sich. Nun liegen noch rund sechs Wochen vor dem 13. Jahrgang des Georg-Büchner-Gymnasiums (GBG), bis mit den Abiturklausuren die letzten Prüfungen der Schullaufbahn anstehen. Die Gymnasiasten aus Letter sind seit dem Jahr 2010 die Ersten, die ihre Schule wieder nach neun Jahren mit dem Abschluss von Klasse 13 verlassen. Und sie sind die Ersten, die dort ihr Abitur unter Corona-Bedingungen absolvieren.

Klausuren nur in den Prüfungsfächern

Im vergangenen Jahr haben die Schüler am GBG jegliche Form von Unterricht erlebt. Begriffe wie Szenario A, B und C gehören inzwischen zum Schulalltag genauso dazu wie Homeschooling und Onlineunterricht. Masken, Abstand halten und regelmäßiges Lüften sind zur Routine geworden. Nun stehen die Abschlussprüfungen an, ebenfalls beeinflusst durch die Corona-Verordnung. „Die Klausuren werden dieses Jahr nur von zwei und nicht wie sonst von drei Prüfern gelesen“, erklärt Englischlehrer Olaf Böttcher, der auch Oberstufenkoordinator am GBG ist. Auch bleibt den Schülern mehr Zeit, sich auf die Abiturprüfungen vorzubereiten, denn Klausuren gibt es nur in den Prüfungsfächern.

Die zeitweilig vom niedersächsischen Kultusministerium angedachte Möglichkeit, auf die Klausuren vollständig zu verzichten und stattdessen die Zeugnisnoten als Grundlage zur Berechnung für den Abiturdurchschnitt zu verwenden, kam bei den Schülern unterschiedlich an. „Die meisten hätten ein besseres Abitur ohne die Klausuren“, glaubt Niklas (19). Schließlich könne es auch sein, dass jemand einfach einen schlechten Tag habe. „Ich hätte das auch gut gefunden“, meint Liz (19), während Carolina (19) die Variante mit den Prüfungen besser findet. Wenn alles nach Plan läuft, wird sie im Herbst anfangen, Wirtschaftswissenschaften oder Psychologie zu studieren.

Corona wirkt sich auch auf Studienbeginn aus

Auch Luisa (18) möchte nach dem Abitur Psychologie studieren. In welcher Stadt, ist ihr dabei erst einmal egal. „Der NC liegt bei 1,2. Ich muss gucken, wo ich angenommen werde“, sagt die Abiturientin. Doch wo immer das auch sein wird, klar ist für sie schon jetzt, dass es kein normales Studium sein wird – zumindest am Anfang. „Keine Erstsemesterwoche, keine Möglichkeiten, Kommilitonen kennenzulernen“, sagt die Schülerin. Die Vorstellung, in einer anderen Stadt allein in einer Wohnung zu sitzen, sei nicht schön.

Schüler hoffen auf Abiball

Aber nicht nur der Studienbeginn wird für die Jugendlichen anders als erhofft. „Uns fehlt im letzten Schuljahr so viel, was wir bei den anderen Abschlussjahrgängen erlebt haben“, sagen die Schüler einstimmig. Keine Abschlussfahrt, keine Berufsmessen, keine Tutorentreffen. „Alle außerschulischen Dinge, bei denen man die Schüler auch besser kennenlernt, sind ausgefallen“, sagt auch Lehrer Böttcher bedauernd. Auch ob es in diesem Jahr einen Abiball geben wird, steht noch in den Sternen. „Wir hoffen, dass wir das zumindest jahrgangsintern organisieren dürfen“, sagt Jette. Etwa 160 Teilnehmer wären das. An einen Ball außerhalb der Schule wagen die Gymnasiasten dabei gar nicht zu denken. „Wir würden im Südflügel und im Forum feiern“, sagt Jette.

Von Sandra Remmer