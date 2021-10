Seelze

Wie die Bundesregierung bereits im August angekündigt hat, werden die bislang kostenlos angebotenen Corona-Schnelltests ab Montag, 11. Oktober, kostenpflichtig. Alle Seelzerinnen und Seelzer, die sich bis dahin – aus welchen Gründen auch immer – nicht gegen das Coronavirus haben impfen lassen, müssen ihre Schnelltests als Eintrittskarte zum öffentlichen Leben dann aus eigener Tasche bezahlen. Thomas Meyer, Inhaber der Kreuz-Apotheke in Seelze, will sein Schnelltestzentrum auch dann weiter betreiben, kann aber noch nicht genau sagen, zu welchem Preis die Tests dann angeboten werden.

Günstiger als 30 Euro

„Der Preis wird bei weniger als 30 Euro liegen“, davon ist Meyer jedoch überzeugt. Wie oft ein Ungeimpfter dann einen Schnelltest benötigt, ist unterschiedlich. „Normalerweise hat der Test eine Gültigkeit von 24 Stunden. Es gibt jedoch auch Veranstalter und Gastronomen, die eine kürzere Gültigkeit fordern“, sagt Meyer. Im Moment kämen noch zwischen 60 bis 80 Menschen täglich ins Testzentrum. Meyer kündigt an, diese Dienstleistung noch so lange anzubieten, wie es erforderlich, aber auch wirtschaftlich sei. Aktuell stehen den Bürgern mehrere Teams, jeweils bestehend aus vier geschulten Testern, zur Verfügung. Außerdem sollen die Öffnungszeiten, die auch das Wochenende mit einschließen, vorerst beibehalten werden.

Bereits Anfang März hatte Meyer sein Schnelltestzentrum in Seelze aufgebaut. Um das Angebot auch für ältere und nicht mehr so mobile Bürger vorzuhalten, hatte er zeitweise auch mobile Testmöglichkeiten in den einzelnen Ortsteilen organisiert, diesen Service aber im Juni wieder eingestellt.

Verwaltungsaufwand wird größer

Auch Apotheker Alexander Rupp von der Löns-Apotheke in Letter will weiterhin Coronatests für seine Kunden anbieten. Ähnlich wie Meyer zählt er derzeit zwischen 60 und 70 Tests pro Tag, berichtet aber auch von Tagen, an denen mehr als 100 Bürger zum Schnelltest kommen. Von der Entscheidung der Politik, die Tests kostenpflichtig zu machen und außerdem Geimpfte und Genesene von der Testpflicht auszunehmen, hält er nichts. „Aus naturwissenschaftlicher Sicht macht das überhaupt keinen Sinn, da bekannt ist, dass sowohl Geimpfte als auch Genesene das Virus weitergeben und auch krank werden können“, sagt der Apotheker. Aus seiner Sicht sei es daher sinnvoll, auch Genesene und Geimpfte weiterhin zu testen. Zu welchem Preis die Bürger sich ab dem 11. Oktober in Letter testen lassen könne, weiß auch Rupp noch nicht. „Ich hoffe, dass es so günstig wie möglich geht und wir unter 20 Euro landen“, sagt er. Wirtschaftlich müsse das Ganze aber bleiben, und das sei die Schwierigkeit. So müsse beispielsweise dokumentiert werden, wer weiter kostenlos zum Test kommt, wie etwa Schwangere und Kinder unter 12 Jahren.

Impfung in Apotheken nicht erforderlich

Eine Impfung gegen Corona in der Apotheke anzubieten hält Meyer für nicht erforderlich. „In den Arztpraxen sind mehr als ausreichend Impfdosen vorhanden. Ein weiteres Angebot in den Apotheken braucht es daher nicht“, sagt der Apotheker. Sollte sich an dieser Situation etwas ändern, ist Meyer jedoch vorbereitet. Zwei seiner Mitarbeiter hätten an einer entsprechenden Weiterbildung teilgenommen und somit die Befugnis zum Impfen erlangt.

Von Sandra Remmer