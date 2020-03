Seelze

Im Restaurant Flügel’s im Seelzer Zentrum hat es sich am Dienstagnachmittag eine Handvoll Gäste auf der sonnigen Terrasse gemütlich gemacht. Auf den Tischen stehen Kaffee, Alster und Bier. Einige tragen Sonnenbrillen. Manche ziehen sogar die Jacken aus, so warm ist es. Eigentlich ist es wie immer zum Frühlingsbeginn – und doch ist vieles anders in diesen Tagen.

Auffällig: Die Tische auf der Terrasse stehen in großem Abstand zueinander. Außerdem wird Inhaber Markus Bachhausen an diesem Abend schon um 18 Uhr schließen. Die Entscheidung der Landesregierung, die Öffnungszeiten von Restaurants und Cafés einzuschränken, trifft auch die Seelzer Gastronomie hart.

Seit Dienstag dürfen die Betriebe nur noch in der Zeit von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr abends unter bestimmten Auflagen öffnen. Damit sollen auch die Gastronomen einen Beitrag leisten, die Ausbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen.

„Wir sind weiter da.“

„Es ist das Wichtigste von allem, dass wir uns das hier erhalten“, sagt eine Flügel’s Kundin, die ihren Namen nicht nennen möchte. „Solange die Gastronomen das noch anbieten, sind wir da“, pflichtet ihr Nebenmann ihr bei. „Ich glaube, wir sind im Krieg“, unkt ein anderer Gast lachend und hebt sein Glas. Das gepflegte Bierchen in der Sonne will sich dieser Mann nicht nehmen lassen.

Auch Betreiber Markus Bachhausen genießt die Sonnenstrahlen und die Gespräche mit den Gästen. Doch die Sorgen über die derzeitige Situation sind ihm anzumerken. „Seit die Schulen geschlossen haben, sind die Besucherzahlen drastisch zurückgegangen“, berichtet der Gastronom. „Aber wir öffnen weiterhin – solange, wir dürfen.“

Anwesenheitslisten für die Gäste

Seine Gäste müssen sich in Anwesenheitslisten eintragen und vermerken, wann sie in dem Restaurant waren. So behält Bachhausen eine Übersicht darüber, wer wann möglicherweise mit welchem Kunden und mit welchem Mitarbeiter in Kontakt gekommen ist. „Das ist in Bayern schon Pflicht und ich habe das freiwillig übernommen, weil ich es absolut sinnvoll finde, um gegebenenfalls Infektionsketten nachvollziehen zu können“, sagt der 52-Jährige.

„Die Tische stehen selbstverständlich im vorgegebenen Mindestabstand zueinander“, sagt Bachhausen. Auf Hygiene werden ohnehin immer peinlichst genau geachtet. Über die Gäste, die dem Flügel’s weiterhin die Treue halten, freuen sich der Gastwirt und sein Team. Nur auf den Begrüßungskuss müsste man jetzt verzichten.

Kurzarbeit im Hafenblick

Auch das am Kanal gelegene Restaurant-Café Hafenblick hat weiterhin geöffnet. „Wir haben die Öffnungszeiten angepasst und sind von 11 bis 18 Uhr für unsere Gäste da“, sagt Inhaber Engin Sahin. „Die Hygienevorschriften halten wir natürlich ein. Zwischen den Tischen gibt es zwei Meter Sicherheitsabstand.“ Die Gästezahlen sind, so der Gastwirt, seit einer Woche sehr rückläufig.

„Wir rechnen mit großen Einbußen“, bedauert er. „Doch so lange wir keine Ausgangssperre bekommen, halten wir den Betrieb aufrecht.“

"Die Gästezahlen sind zurückgegangen": Auf der Terrasse des Hafenblicks nehmen nur noch wenige Gäste Platz. Quelle: Restaurant Hafenblick

Die Außenterrasse bietet einen Ausblick auf den Kanal und die Boote. Das herrliche Frühlingswetter kann jedoch nicht über die Probleme hinweg täuschen. Für die Mitarbeiter im Hafenblick hat Inhaber Sahin Kurzarbeit beantragt. Von den insgesamt mehr als 30 Beschäftigte, darunter sieben in Vollzeit, sei nur noch die halbe Belegschaft vor Ort. Wie es weiter geht, vermag der Gastronom nicht prognostizieren.

Hellas und Gasthaus Zur Kastanie geschlossen

Keine Hoffnung, den Betrieb im Moment weiter aufrechtzuerhalten, hatte Thomas Lenes. Sein Restaurant Hellas im Herzen Letters hat er bereits am Dienstag nach Bekanntwerden der neuen Regelungen geschlossen. „Die Kunden verlassen ja das Haus nicht mehr“, sagt der 56-Jährige. Seit vergangener Woche sei kaum noch ein Gast gekommen. Lenes und seine fünf Mitarbeiter sind nun zu Hause. Wie es für sie finanziell weitergeht? „Keine Ahnung“, sagt Lenes, der das Hellas seit dem Jahr 2005 in Letter betreibt und davor zehn Jahre lang ein Restaurant in Hannover geführt hat. „In meinem ganzen Berufsleben, ja, in meinem ganzen Leben habe ich so etwas noch nicht erlebt.“

Erschüttert ist auch Canan Johls, die Betreiberin des Gasthauses Zur Kastanie. „Es kommt keiner mehr. Es ist so schlimm“, sagt sie. Kunden hätten bereits geplante Geburtstagsfeiern storniert. Die 64-Jährige schließt das Restaurant nun schweren Herzens.

Von Gabriele Gerner