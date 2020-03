Seelze

Die Seniorenheime in Seelze reagieren auf die Ausbreitung des Coronavirus. „Kommen Sie bitte nicht vorbei, um Ihre Angehörigen zu besuchen“, lautet vielerorts der Ratschlag an Familien und Freunde. „Der Verzicht erhöht die Sicherheit aller“, erläutert etwa Pflegedienstleiter Bernd Braasch vom KerVita-Seniorenzentrum „An den Grachten“ in Seelze-Süd. „Man kann ja auch telefonieren, um Kontakt zu halten.“

Wer dennoch seine Angehörigen besucht, muss beim Betreten und Verlassen der Einrichtung die Hände sorgfältig desinfizieren. Ältere und kranke Menschen seien besonders gefährdet, sagt der Leiter des Gesundheitsamtes der Region Hannover, Mustafa Yilmaz. Auch deshalb sollten Menschenansammlungen gemieden werden. Die Stadt Seelze hat bereits zahlreiche Veranstaltungen abgesagt. Seit Mittwoch ist bekannt, dass sich auch eine Frau und ein Mann aus dem Seelzer Stadtgebiet infiziert haben.

Bewohner sind verständnisvoll

Antje Flügge, Hygienebeauftragte des Seniorenzentrums, hat alle Mitarbeiter darüber hinaus noch einmal genau über das Coronavirus aufgeklärt und die Verhaltensmaßnahmen für Hygiene sorgfältig geschult. Darüber hinaus gibt es ein Mitarbeiterteam, das im Dialog mit den Hausärzten die Lage regelmäßig neu bewertet.

Am Donnerstag habe eine Ärztin im Gespräch mit dem Pflegedienstleiter darauf hingewiesen, dass man in Deutschland erst am Anfang der Pandemie stehe, so Flügge. Darauf müssten sich die Mitarbeiter einstellen.

Derzeit verläuft der Alltag in dem Zentrum in Seelze-Süd allerdings ruhig. Das sei auch den verständnisvollen Bewohnern zu verdanken, sagt Braasch. Der Dachverband des Betreibers habe ebenfalls Vorsorge getroffen: „Ausreichende Mengen an Desinfektionsmitteln und der weitere Bedarf sind gesichert“, so der Pflegedienstleiter.

Vor dem Betreten der Senioreneinrichtung in Almhorst gibt es die wichtigen Hinweise für mögliche Besucher zu Verhalten und Ansteckungsschutz schon gut sichtbar an der Eingangstür. Quelle: Patricia Chadde

Im Alten- und Pflegeheim Harmskamp in Almhorst informiert ein Aushang des Robert-Koch-Instituts über die aktuell gültigen Empfehlungen. „Die Angehörigen sind verständnisvoll“, sagt Sebastian Hillmer von der Einrichtungsleitung. Seiner Meinung nach hat das umsichtige Verhalten nicht unbedingt mit dem Coronavirus, sondern mit der üblichen Grippewelle zu tun. „Grippe könnte ebenfalls schwerwiegende Folgen für unsere Bewohner haben“, so Hillmer. Aus diesem Grund achten die Mitarbeiter mit gesteigerter Aufmerksamkeit auf ihre persönliche Hygiene.

Seniorengruppe setzt Treffen aus

Bereits am Montag hat Barbara Willeke, Leiterin der Seniorengruppe, vorerst alle künftigen Treffen im katholischen Pfarrheim von Heilige Dreifaltigkeit abgesagt. „Wir setzen unserer Zusammenkünfte aus, bis die Gefahr vorüber ist“, sagt die 85-Jährige. „Als Senioren zählen wir zur Risikogruppe und wollen dem Rechnung tragen.“

Besuchsdienst: Jeder entscheidet selbst

Rüdiger Dreger, Organisator des Partnerbesuchsdienst vom Seelzer Seniorenrat, beobachtet die aktuelle Lage genau und steht für Gespräche zur Verfügung. Der Dienst vermittelt ehrenamtliche Hilfe für Senioren. Vorerst laufe alles weiter, wie es die Besuchenden und Besuchten untereinander ausgemacht haben, sagt er. „Jeder entscheidet selbst, kann sich aber jederzeit Rat holen. Wir wollen der Infektionsgefahr wachsam und mit der erforderlichen Umsicht begegnen, aber uns auch nicht verrückt machen lassen“.

Feuerwehr Seelze will Freiwillige schützen Auch die Seelzer Feuerwehr reagiert auf das rasche Verbreiten des Coronavirus: „Wir haben alle Ausbildungs- und Übungsdienste abgesagt, damit wir einsatzfähig für die Seelzer Bürger bleiben“, sagte Sprecher Jens Köhler. Allein ein Verdachtsfall bei einem Angehörigen und einer möglichen Teilnahme an einer Veranstaltung seiner Ortsfeuerwehr würde die vorübergehende Quarantäne der Mannschaft und damit der Ausfall der Einsatzfähigkeit der Ortsfeuerwehr zur Folge haben, so Köhler. Um unnötigen Kontakt zu vermeiden, treffen sich die Kameraden bis auf Weiteres nicht mehr zu Übungs- und Geräteabenden. Die für Sonnabend vorgesehene Leistungsabnahme der Truppmannausbildung wird verschoben. Auch die Treffen der Kinder- und Jugendfeuerwehren seien auf Null gesetzt, so Köhler.

Lesen Sie auch

Von Patricia Chadde