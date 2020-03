Coronavirus: Zwei Seelzer sind infiziert – Stadt sagt Veranstaltungen ab

Seelze

Eine Frau und ein Mann aus Seelze haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das hat das zuständige Gesundheitsamt der Region Hannover am Mittwoch mitgeteilt. Ihnen ginge es den Umständen entsprechend gut, sie befänden sich in häuslicher Quarantäne, sagte Regionssprecherin Sonja Wendt.

Das Gesundheitsamt sei nun dabei, Personen ausfindig zu machen, zu denen die beiden Infizierten Kontakt hatten. Mittlerweile (Stand: 11. März) sind 23 Menschen in Hannover und der Region mit dem Coronavirus infiziert.

„Die Verwaltung der Stadt Seelze hat am Mittwochmorgen von den Fällen erfahren“, sagte Sprecher Carsten Fricke. Aus welchem Stadtteil die betroffenen Personen kommen, werde nicht mitgeteilt – auch um die Personen zu schützen. „Wir sind aber im ständigen Kontakt mit den zuständigen Behörden, insbesondere mit dem Gesundheitsamt“, sagte Fricke.

Mehrere Veranstaltungen abgesagt

Am Abend teilte die Stadtverwaltung mit, dass städtische Veranstaltungen, die bis zum 20. März geplant sind, verschoben werden. Das habe man entschieden, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, so Bürgermeister Detlef Schallhorn. „Es geht um Aufführungen mit Freizeitcharakter, bei denen es uns zwar weh tut, wenn wir sie verschieben müssen, die aber für das Aufrechterhalten des Alltags nicht unbedingt erforderlich sind.“ Mit Blick auf ältere, kranke und andere besonders schutzbedürftige Menschen sei es sinnvoll und vertretbar, das Infektionsrisiko bei allen Bürgern auf diese Weise zu begrenzen.

Salon Herbert Royal holen Auftritt nach

Betroffen sind der seit Wochen ausverkaufte Comedy-Abend mit dem Salon Herbert Royal am Freitag, 13. März. Fast 250 Zuschauer wurden erwartet. Für Anfang Dezember 2020 ist ein Nachholtermin geplant.

„Wer seine Eintrittskarten für diesen neuen Termin behalten möchte, kann das tun“, sagt Gabriele Haringer-Irek vom Kulturbüro. Diejenigen, die ihre Eintrittskarten im Schreibwarengeschäft Petri & Waller gekauft haben und diese nicht behalten wollen, könnten sie dort zurückgegeben. „Für Karten, die über Eventim gekauft wurden, geben wir die Regularien noch bekannt“, so Hartinger-Irek.

Ebenfalls abgesagt ist das Programm Musik und Brunch der Musikschule Seelze (Sonntag, 15. März). Ein Nachholtermin soll möglichst im Sommer erfolgen. Von den weiteren Absagen sind der Filmdienstag am Dienstag, 17. März, in der Stadtbibliothek Seelze sowie das Stück „Die kleine Hexe“ des Theaters für Kinder am Freitag, 20. März, im Veranstaltungszentrum Alter Krug betroffen. Möglichst zeitnahe neue Termine sind für beide Aufführungen denkbar.

„Für private Veranstaltungen können wir nicht vorschreiben, ob sie stattfinden sollen oder nicht“, so Fricke. Die Veranstalter der Reihe 12xK haben das für Donnerstag, 12. März, geplante Konzert von Vincente Patíz abgesagt. „Die Lage ist derzeit so unsicher“, sagte Evelyn Werner. „Der Musiker kommt extra aus Chemnitz, wir wollten ihm nicht kurz vor knapp absagen.“ Auch der Second-Hand-Basar, den die DRK-Kita Nimmerland am Sonnabend, 14. März, veranstalten wollte, ist gestrichen.

Lesen Sie auch

Von Linda Tonn