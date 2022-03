Seelze

Die Corona-Lockerungen machen es möglich: Der DRK-Ortsverein Letter-Seelze plant in den kommenden Wochen nach langer Pause wieder Treffen und Busfahrten für Mitglieder und Freunde.

Osterkaffee zum Auftakt

Los geht es mit dem Osterkaffee am Donnerstag, 7. April, um 15 Uhr in der Seniorentagesstätte an der Pestalozzistraße in Letter. Im österlich geschmückten Saal erwartet die Gäste ein liebevoll bestücktes Kuchenbüfett, Kaffee und allerlei zum Naschen. Die Kosten betragen 7,50 Euro pro Person. Anmeldungen nimmt Heidi Stempor unter Telefon (0511) 402796 entgegen.

Auch die regelmäßigen Kaffeenachmittage können sich Mitglieder und Freunde des Roten Kreuzes wieder in den Terminkalender eintragen. Ab Donnerstag, 21. April, gibt es jeden ersten und dritten Donnerstag ab 15 Uhr ein gemütliches Beisammensein in der Seniorentagesstätte. Anmeldungen dazu nimmt Anne Wiese unter Telefon (0511) 407882 entgegen.

Spargelfahrt nach Siedenburg

Am Mittwoch, 4. Mai, steht dann eine Busfahrt nach Siedenburg auf dem Programm. Dort ist ein gemeinsames Spargelessen mit Spargelsuppe, Schnitzel und Schinken sowie anschließendem Dessert geplant. Außerdem besteht die Möglichkeit für einen Einkauf im Hofladen. Weiter geht es durch das Schaumburger Land nach Hagenburg. Dort können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Fischhändler Lindemann einkaufen. Den Abschluss bildet ein gemeinsames Kaffeetrinken in der Kaffeestube Idensen. Die Teilnahme an der Spargelfahrt kostet 52,50 Euro. Darin enthalten sind die Busfahrt, das Spargelessen, sowie das Kaffeegedeck mit einem Stück Torte nach Wahl. Anmeldungen nimmt Katrin Jendriczka unter Telefon (0511) 4008222 entgegen. Sie steht auch für weitere Fragen zur Spargelfahrt zur Verfügung.