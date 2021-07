Seelze

Es herrscht eine entspannte Atmosphäre im Garten der DRK-Tagespflege am Weizenkamp. Die Gäste Lissi Kölinger, Lucie Motz und Werner Schwarzer sitzen zusammen und unterhalten sich, gerade haben sie gemeinsam gesungen. Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie ist dieses ungezwungene Beisammensein ohne Abstand und Maske dank der niedrigen Inzidenz möglich. Und das wird gefeiert: Mit einem Cocktail vor dem Mittagessen.

Inzidenz ermöglicht vollständige Öffnung

„Seit dem 1. Juli können wir wieder alle Gäste in der Tagespflege begrüßen“, sagt Einrichtungsleiterin Yvonne Friedrich. Seit mehr als einem Jahr musste die Tagespflege ihre Angebote an die Corona-Situation anpassen und die Anzahl der betreuten Gäste reduzieren. Zwölf Wochen lang blieb die Einrichtung komplett geschlossen. Für viele Senioren hatte das zur Folge, dass sie in ein Altenheim umziehen mussten, weil die Betreuung im Alltag zu Hause durch Familienangehörige nicht gewährleistet war.

Yvonne Friedrich ist zuversichtlich, dass es in Zukunft nicht mehr zu so einer Situation kommen wird. So lange die Inzidenz unter zehn bleibt, wird am Weizenkamp alles ganz normal weiter laufen. Für den Fall, dass die Inzidenz wieder steigt, hat Friedrich ein Konzept erarbeitet. „Wir schicken niemanden nach Hause“, sagt sie. Denn die Tagespflege bietet Familien nicht nur Entlastung bei der Betreuung älterer Familienmitglieder, sie ist auch für den Alltag der Senioren eine echte Bereicherung.

„Ich komme seit fünf Jahren hierher“, erzählt Lissi Kölinger. Die 79-Jährige aus Dedensen hat nur Lob für die Einrichtung parat. „Das Essen ist gut, und auch die Gesellschaft“, sagt sie. Zu Hause in ihrer Wohnung würde sie allein vereinsamen. Auch die Einschränkungen während der Corona-Zeit haben ihr nicht so viel ausgemacht. „Es war immer schön“.

Ausflüge sind geplant

Um den Gästen noch mehr Abwechslung zu bieten und sie auch wieder mehr in den Alltag zurückzubringen, will die Tagespflege zum Beispiel Fahrten zum Wochenmarkt organisieren. Auch einen Ausflug zur Schmalzkuchenbäckerei von Katja Stieg an der Werftstraße in Lohnde haben die Senioren schon unternommen.

Gäste werden regelmäßig getestet

Unverändert gelten in der Tagespflege strenge Hygiene- und Vorsorgemaßnahmen. Alle Besucher werden regelmäßig auf das Coronavirus getestet, unabhängig davon, ob sie geimpft sind oder nicht. Eine Impfpflicht gibt es nicht. „Jeder kann zu uns kommen, ob geimpft oder nicht“, betont Friedrich. Und tatsächlich gibt es einige Senioren, die nicht geimpft werden möchten.

Aktuell gibt es einige freie Plätze in der Einrichtung. Fragen zu Betreuungszeiten, zum Hol- und Bringservice sowie über Kosten und Zuschüsse beantwortet Yvonne Friedrich persönlich oder per Telefon unter (0 51 37) 1 24 08 26. „Auf Wunsch komme ich zur Beratung auch nach Hause“, ergänzt Friedrich.

Von Sandra Remmer