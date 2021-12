Dankeschön vom Bürgermeister: Masthoff beim ASB und der Polizei

Seelze

Gegen 24-Stundenschichten während der anstehenden Feiertage kann Seelzes Bürgermeister Alexander Masthoff zwar wenig ausrichten, wohl aber kann der Rathauschef den Mitarbeitern des ASB (Arbeiter Samariter Bund) ihre Dienste ein wenig versüßen. Mit einem großen, festlich verpacktem Paket voller Leckereien stattete Masthoff den ASBlern einen Besuch ab und überreichte seine Gabe an Rettungswachenleiter Thomas Krüger, der das Geschenk stellvertretend für alle Kollegen freudig entgegennahm.

Corona hat den Alltag verändert

Coronabedingt musste das obligatorische Gespräch anschließend in die gut geheizte Fahrzeughalle verlegt werden. Und so erfuhr Masthoff dort, dass am ASB-Standort in Seelze-Süd zehn hauptamtliche Rettungs- und Notfallsanitäter im Einsatz sind. Ergänzt wird das Team um elf Auszubildende zum Notfallsanitäter. Rund sechs bis sieben Mal innerhalb von 24 Stunden werden die beiden Einsatzfahrzeuge angefordert. Außerdem erfuhr der Bürgermeister, wie sehr sich seit Beginn der Corona-Pandemie auch die Arbeitsweise der Rettungskräfte verändert hat. „Wir tragen bei jedem Einsatz Masken. Jedem Patienten messen wir als erstes Fieber“, nannte Krüger Beispiele. Angehörige dürften Patienten nicht mehr auf den Weg in die Klinik begleiten, Ausnahmen gäbe es höchstens bei Kindern.

Alexander Masthoff bedankt sich bei Polizeichef Ralf Hantke für die Einsatzbereitschaft der Polizei. Quelle: Privat

Dank auch an die Polizei

Nicht nur die Einsatzkräfte vom ASB, auch die Seelzer Polizeiwache darf sich über einen kulinarischen Gruß aus dem Rathaus freuen. Wie in jedem Jahr führte die Route des Bürgermeisters auch über das Revier an der Goethestraße.

Von Sandra Remmer