Christa (79) und Dieter Schaubitzer (81) blicken auf sechs Jahrzehnte Eheleben zurück. Am Donnerstag – zum 60. Jahrestag der Hochzeit – überraschte Tochter Gitta ihre Eltern mit einer Zeitungsanzeige. Zudem dekorierte sie heimlich den Eingangsbereich des Hauses ihrer Eltern.

Eine silberne 60 sowie eine grüne Girlande mit weißen Rosen am Treppengeländer ließen im Außenbereich des Reihenhauses bereits erkennen, dass es sich um einen ganz besonderen Tag handelte. Einige Gratulanten statteten dem Jubelpaar einen Besuch ab. „Wir haben uns sehr gefreut, dass unsere Ortsbürgermeisterin, Heike Duve-Diekmann, gekommen ist“, erzählt Dieter Schaubitzer. Auch der von der Stadt Seelze überbrachte Präsentkorb hätte sie begeistert.

Freunde aus Frankreich reisen an

Während der eigentliche Hochzeitstermin im engsten Kreis gefeiert wurde, stand am Sonnabend ein größeres Fest an. „Dann erwarten wir im Restaurant in Mariensee 26 Gäste“, erzählt Dieter Schaubitzer. Besonders erfreut ist das Paar darüber, dass vier Freunde extra aus Frankreich anreisen. Vor 45 Jahren habe man sich beim Campingurlaub kennengelernt und sei seit dieser Zeit sehr eng befreundet.

Christa und Dieter Schaubitzer genießen den Tag der Diamantenen Hochzeit. Quelle: Heike Baake

„Es war Liebe auf den ersten Blick“

Das Ehepaar selbst lernte sich beim Tanzen in Gotha in Thüringen kennen. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, erzählt Christa Schaubitzer. Beide kamen zeitversetzt nach Hannover. 1959 gaben sie sich dort schließlich das Ja-Wort. An ihre Hochzeitsfeier vor 60 Jahren können sich die Eheleute noch gut erinnern. Die Zeiten wären viel schlichter gewesen, erzählen sie, trotzdem hätte es eine kleine Feier mit zwölf Personen gegeben. „Wir hatten nicht viel Geld, alles war im Aufbau“, erzählt Dieter Schaubitzer. Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation hätte es auch keine großen Geschenke von den Gästen gegeben.

Nicht volljährig zur Hochzeit

Die Hochzeit wäre damals sehr wichtig gewesen, erzählt Dieter Schaubitzer. Da seine Frau noch nicht volljährig war, wäre es sonst nicht möglich gewesen, eine eigene Wohnung zu beziehen. Ihr erste ersten gemeinsamen vier Wände bezog das Paar in Hannover, erst später führte sie ihr Weg nach Dedensen in das eigene Haus.

„Für uns ist die Familie sehr wichtig, wir sind eine Einheit“, sagen die Eheleute. Tochter, Schwiegersohn und zwei Enkelkinder würden ihr bereichern und ihnen viele schöne gemeinsame Stunden schenken.

„Wir brauchen zum Glücklichsein keine großen Reisen mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff, wir sind mit dem zufrieden, was wir haben“, freut sich Christa Schaubitzer.

Schrebergarten als Hobby

Den Buchdrucker und die Buchhalterin verbanden in den gemeinsamen Ehejahren viele Gemeinsamkeiten. Über 20 Jahre pflegten sie einen Schrebergarten und verbrachten dort viel gemeinsame Zeit. Dieter Schaubitzer ist heute als Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr immer noch im Festausschuss aktiv tätig.

Verzeihen und Vertrauen sind wichtig

Als Geheimrezept für ein jahrzehntelanges Eheglück geben die Schaubitzers zwei wichtige Faktoren an. Während für ihn immer das Verzeihen von Fehlern im Vordergrund stand, war für sie das gegenseitige Vertrauen stets am Wichtigsten.

Von Heike Baake