Führungswechsel bei der Polizei: Der Erste Kriminalhauptkommissar Dennis Schmidt übernimmt ab dem 1. April die Leitung des Polizeikommissariats (PK) Ricklingen. Er wird Nachfolger des langjährigen Dienststellenleiters Hans Müller. Der Polizeihauptkommissar leitete das PK seit 2016 und geht nach mehr als 42 Jahren in verschiedenen Führungspositionen in den Ruhestand. Wie die Polizeidirektion Hannover mitteilt, hat dieser Wechsel eine weitere Personalveränderung zur Folge: Polizeihauptkommissar Ralf Hantke übernimmt für Schmidt die Amtsgeschäfte im Kommissariat Seelze.

Schmidt verfügt über jede Menge Ermittlungs- und Leitungserfahrung

Laut Polizeidirektion wurde für die Leitung des PK Ricklingen mit Schmidt ein sehr erfahrener Beamter ausgewählt. Er ist schon seit mehr als 30 Jahren im Polizeidienst, war unter anderem bereits Rauschgiftermittler, Dienstabteilungsleiter im Einsatz- und Streifendienst, leitender Beamter vom Dienst im Dezernat für Einsatz und Verkehr sowie Vorsitzender des Personalrates der Polizeidirektion Hannover.

Bevor Schmidt vor drei Jahren neuer Leiter des PK Seelze wurde, war er laut Polizei bereits drei Jahre lang Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im PK Stöcken sowie gleichzeitig stellvertretender Leiter einer Einzeldiensthundertschaft.

Hantke kennt sich im PK Seelze sehr gut aus

Sein Nachfolger in Seelze ist ab dem 1. April Polizeihauptkommissar Hantke, der schon seit neun Jahren in dieser Dienststelle tätig ist. Nach Angaben der Polizeidirektion leitete Hantke dort unter anderem seit August 2009 den Einsatz- und Streifendienst. Zuvor war er in der gleichen Funktion auch schon im PK Springe tätig. Im PK Wunstorf und bei der Polizeiinspektion Garbsen war er jeweils Dienstabteilungsleiter.

In Seelze ist Hantke laut Polizei künftig für fast 50 Mitarbeiter zuständig sowie für die Sicherheit von rund 36.000 Menschen in der Stadt und allen Ortsteilen.

