Auch wenn sie nicht vor einer Ansteckung mit Covid-19 schützen, vermindern Gesichtsmasken zumindest das Risiko, andere Menschen per Tröpfchenübertragung mit dem Virus anzustecken. In Apotheken sind herkömmliche Mundschutze so gut wie gar nicht mehr zu bekommen. Der Ortsrat Letter hat deshalb 1000 sogenannte Schlauchtücher erworben, die nun am Mittwoch, 15. April, ab 9 Uhr auf dem Wochenmarkt auf dem Kastanienplatz für einen Euro an die Letteraner abgegeben werden sollen. Wie Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth ( SPD) mitteilt, werden maximal zwei Tücher pro Person abgegeben. „Insbesondere ältere Menschen fühlen sich einfach sicherer, wenn sie so ein Tuch tragen“, sagt Hackbarth. Bei Bedarf soll die Abgabe auch weiterhin auf dem Wochenmarkt am Mittwoch erfolgen. Weitere Tücher können nachbestellt werden. rem

