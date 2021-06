Seelze

Wer seine Covid-19-Impfung bekommen hat, aber noch kein digitales Zertifikat erhalten besitzt, kann dies nicht nur in den Impfzentren, sondern auch in den Apotheken vornehmen. Dieser Service wird von der Kreuz-Apotheke, der Obentraut-Apotheke und der Adler-Apotheke in Seelze sowie der Löns Apotheke, der Neuen Apotheke und der Rathausapotheke in Letter angeboten. Mitzubringen ist dafür der Impfpass sowie ein gültiger Personalausweis.

Nur vier Tage vor dem eigentlichen Start habe die Politik beschlossen, dass die Digitalisierung neben den Impfzentren auch über die Apotheken laufen soll, so Thomas Meyer, Inhaber der Kreuz-Apotheke. Er und sein Team hätten mit Hochdruck an der Umsetzung gearbeitet. Das sei aufregend gewesen, denn bereits am Montag seien die ersten Kunden mit dem Wunsch nach der Digitalisierung in die Apotheke gekommen.

Gestartet ist der Service mit kleinen Hindernissen, denn der Server des Robert-Koch-Instituts sei in der ersten halben Stunde überlasten gewesen, so Meyer. „Da haben gleichzeitig 12.000 Apotheken drauf zugegriffen.“

Mit kleinen Unterbrechungen, so der Apotheker, funktioniere mittlerweile alles reibungslos. Meyer hat Mitarbeiter aus dem Pool des Testzentrums im Bereich der Impfpass-Digitalisierung eingesetzt und bietet den Service in seinen drei Apotheken an. „Unsere Kunden hatten am Montag viel Geduld, sind nachmittags oder am nächsten Tag wiedergekommen“, sagt Apothekerin Anja Hoppe.

QR-Code auch ohne Handy interessant

Der auf Papier ausgedruckte QR-Code kann mit der Corona-Warn-App, der Cov-Pass-App oder auch in der Luca-App eingescannt werden. Meyer verweist darauf, dass der Code auch für Personen ohne Handy interessant sei. Sie können den Ausdruck neben ihrem Impfpass auch als Impfnachweis nutzen. In den ersten vier Tagen haben bereits rund 800 Kundinnen und Kunden den Service der Kreuz-Apotheke genutzt.

Auch in den anderen Seelzer Apotheken wird der Service gut angenommen. „Viele Kunden warten nicht, geben ihren Impfpass bei uns ab und kommen nach ihrem Einkauf wieder“, verrät Sevgi Özdemir, Mitarbeiterin der Rathaus-Apotheke in Letter. Schlange stehen sei manchmal trotzdem nicht zu vermeiden, denn der Stapel an Pässen müsse nacheinander abgearbeitet werden. Für die Apotheken, so Özdemir, sei die Digitalisierung der Impfpässe ein riesiger Mehraufwand.

Info: Hier gibt es den Service: Löns-Apotheke Letter, Im Sande 39, Telefon (0511) 401429, Neue Apotheke Letter, Lange-Feld-Straße 18, Telefon (0511) 401296, Rathaus Apotheke Letter, Nordstraße 2, Telefon (0511) 404255, Kreuz-Apotheke Seelze, Hannoversche Straße 1, Telefon (05137) 82920, Adler Apotheke Seelze, Am Kreuzweg 5, Telefon (05137) 93024, Obentraut-Apotheke Seelze, Hannoversche Straße 41, Telefon (05137) 4555.

Von Heike Baake