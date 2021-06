Seelze

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Hannoverschen Straße hat die Polizei in Seelze am Sonnabend um 12.50 Uhr einen 25-jährigen Autofahrer erwischt, der Drogen genommen hatte. Angaben der Beamten zufolge verhielt er sich bei der Kontrolle auffällig. Sie ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Ebenfalls unter Drogeneinfluss stand eine 28-jährige Frau, die Polizeibeamte am Sonntag um 3 Uhr in Lohnde kontrollierten. Zudem wurde in ihrem Auto Marihuana gefunden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, musste auch diese Autofahrerin die Beamten für eine Blutprobe auf das Kommissariat begleiten. Die Polizei leitete zudem ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein und stellte ihren Führerschein vorerst sicher.

Von Sandra Remmer